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La Región

Identificaron al conductor de la Hilux subió a la Plaza Moreno

Por Redacción

Nuevas imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata demuestran el recorrido completo de la camioneta que ingresó a Plaza Moreno para evadir un corte de calle. A raíz de este accionar, el conductor recibió una denuncia ante la Justicia de Faltas y podría sufrir la retención de su licencia.

Las filmaciones permitieron identificar la patente de la Toyota Hilux SW4 involucrada. En un video difundido en las últimas horas se observa el arribo del rodado por la diagonal 73. Ante el bloqueo del tránsito, el vehículo subió al espacio verde para esquivar la manifestación y pasó a escasos centímetros de los transeúntes. En la continuidad de su trayecto, viró hacia la izquierda para atravesar el lugar.

El episodio también quedó documentado en filmaciones particulares. En esas grabaciones se constata la circulación de la camioneta por el interior de la plaza y su posterior avance sobre la vereda. Esta acción imprudente generó el enojo de las personas presentes en el sector, quienes se acercaron para increpar al infractor y le exigieron su descenso inmediato a la calle para evitar accidentes.

 
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