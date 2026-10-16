Impresionante mural con homenaje a Alfonsín y Sábato, en la Facultad de Derecho de La Plata

Después de cuatro meses de obras, abrió sus puertas el nuevo buffet de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con un espacio renovado que se destaca por un mural dedicado a uno de los momentos más significativos de la recuperación democrática argentina: el encuentro entre Raúl Alfonsín y Ernesto Sábato en torno al informe “Nunca Más”.

El mural, emplazado en el segundo piso de Derecho, en el sector donde anteriormente funcionaba la fotocopiadora, incorpora los rostros del expresidente y del escritor, dos figuras centrales de un proceso histórico que buscó esclarecer los crímenes y las desapariciones forzadas cometidos durante la última dictadura militar.

El mural recupera la memoria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en 1983 por el gobierno de Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el terrorismo de Estado. Sábato presidió el organismo, que reunió testimonios y documentación fundamental para reconstruir el accionar represivo y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

El informe final de la CONADEP, el “Nunca Más”, fue presentado el 20 de septiembre de 1984 y se convirtió en una referencia fundamental para la memoria colectiva y el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura. El Juicio a las Juntas, en 1985.