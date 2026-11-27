Vecinos de La Plata expresaron su malestar por una importante pérdida de agua en calle 83 entre 11B y 12 bis que lleva varios días sin solución. La acumulación de líquido en la vía pública no solo genera un derroche constante del recurso, sino que también complica la circulación y el estado de la cuadra.

La situación se agrava drásticamente con el aumento de la temperatura en la ciudad, transformando el agua estancada en un foco de insalubridad. Según relataron los damnificados a este medio, el panorama es crítico: "Con las altas temperaturas emana olores insoportables, ni la ventana se puede abrir".

Ante la falta de respuestas, los frentistas decidieron viralizar imágenes de la cuadra para visibilizar el problema y acelerar los tiempos de reparación. "Hace días hay una pérdida de agua, espero que el video sirva o saco fotos. Es para pedir a ABSA" que se haga presente en el lugar y brinde una solución definitiva.