En la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, profesionales del notariado platense buscan visibilizar un instrumento jurídico todavía poco difundido pero clave en materia de prevención y resguardo: los actos de autoprotección. A través de una iniciativa impulsada desde la Delegación La Plata del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, se proyecta conformar una nómina de escribanos para brindar asesoramiento y otorgar estos documentos de manera gratuita a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

La propuesta fue detallada por la escribana Julia Alvarado, integrante de la delegación platense. Según explicó, el proyecto apunta a articular el trabajo notarial con hospitales, comisarías de la mujer, juzgados y tribunales de familia para intervenir en el momento exacto en que la víctima logra salir temporalmente de la órbita del agresor.

“En ese momento que nosotros le llamamos un intervalo de libertad, en donde está fuera de la órbita del agresor y por ahí puede tener más capacidad para pensar qué es lo que le gustaría”, señaló Alvarado sobre la ventana de oportunidad necesaria para que la mujer pueda expresar su voluntad sin coacciones.

Un escudo legal y patrimonial

Los actos de autoprotección son documentos voluntarios, preventivos y revocables mediante los cuales cualquier persona —sin límite de edad ni de género— puede dejar establecidas sus decisiones sobre el cuidado de su salud, su acompañamiento personal y la administración de sus bienes para el caso de que, en el futuro, no pueda decidir por sí misma.

Aplicado a la problemática de la violencia de género, este instrumento ofrece resguardos concretos: permite excluir expresamente a una persona agresora de la toma de decisiones médicas e incluso fijar mecanismos de alerta para que familiares o allegados sepan cómo actuar si la mujer desaparece o queda incomunicada.

Para Alvarado, el éxito de esta herramienta depende de dos factores centrales: la difusión y la celeridad. “Si la herramienta se conoce pero no llegamos a tiempo, es lo mismo que no tenerla”, advirtió. Asimismo, subrayó la importancia de que las personas se tomen un tiempo previo para reflexionar y fundamentar sus elecciones antes de formalizar la escritura, ya que en determinadas circunstancias deberá intervenir un juez para hacerla cumplir.

Más allá de la violencia física

Si bien habitualmente quienes más recurren a este trámite son adultos mayores o personas que transitan enfermedades, la especialista insistió en la necesidad de desterrar la idea de que se trata de un recurso exclusivo de la tercera edad. “Tenemos que sacarnos esa idea y pensar que todos necesitamos un acto de autoprotección porque no sabemos qué es lo que nos puede pasar”, sostuvo.

En esa línea, aclaró que el alcance del documento excede los casos de violencia de pareja y resulta fundamental frente a distintas formas de violencia familiar y económica. Alvarado llamó especialmente la atención sobre la vulnerabilidad patrimonial que sufren muchos adultos mayores cuando pierden el control sobre sus ingresos, tarjetas o bienes a manos de hijos u otros familiares sin haberlo consentido. “El problema no es cuando tenemos gente alrededor en quien confiamos y quienes nos quieren; el problema es cuando la gente no tiene a quién recurrir”, remarcó.

Desde la institución destacaron que el notariado se capacita de forma continua para abordar situaciones de desigualdad patrimonial, como las que suelen ocurrir durante la disolución de una pareja o un matrimonio.

El objetivo es trabajar con hospitales, comisarías, juzgados y tribunales

Dónde

y cómo

consultar En la Delegación La Platadel Colegio de Escribanosbonaerense funcionauna Comisión de Géneroy Derechos Humanos dedicadaal abordaje de estas problemáticas. Dirección: Calle 48 N° 910, La Plata. Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 14. En la Delegación La Platadel Colegio de Escribanosbonaerense funcionauna Comisión de Géneroy Derechos Humanos dedicadaal abordaje de estas problemáticas.Calle 48 N° 910, La Plata.lunes a viernes, de 8 a 14.