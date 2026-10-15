Impulsan una colecta para reponer el implante auditivo de una niña en La Plata

La familia de una alumna de la Escuela Primaria N° 11 "Florentino Ameghino", situada en la intersección de las calles 12 y 68, comenzó una colecta para restablecer el implante coclear. La estudiante, llamada Jazmín y de 7 años, sufrió la pérdida de su implante en pleno horario escolar el pasado 6 de octubre.

Según informó la familia, luego de ocho días de búsqueda, el personal auxiliar del establecimiento halló el aparato en el interior de un inodoro. Sin embargo, el equipo quedó inutilizado de forma irreversible por el contacto con el agua.

Frente a la imposibilidad de reparación, la familia debe adquirir un procesador nuevo completo, cuyo valor asciende a los 19.000 dólares. Este dispositivo resulta vital para el desarrollo cognitivo y comunicativo de la menor, quien accedió a la audición a los tres años de edad gracias a esta tecnología médica. En ese sentido, explicaron que la ausencia del dispositivo dificulta el proceso de aprendizaje y la interacción social diaria en el aula.

Con el fin de reunir los fondos necesarios, sus allegados lanzaron un pedido urgente de colaboración ciudadana. Quienes deseen aportar a la causa pueden realizar transferencias a la cuenta bancaria a nombre de Eleonora Débora Cantero, a través del CBU 0140999803200068695050 o mediante el alias "jazmin.implante". El objetivo es devolverle a la niña la oportunidad de percibir los sonidos de su entorno a la mayor brevedad posible.

Días atrás, Eleonora reveló: “Solo nosotros sabemos cuánto luchamos para que IOMA autorizara la compra. Los implantes vienen de afuera y todo se paga en dólares".