Incendio en la subestación de Edelap en La Plata: la causa pasó a una fiscalía de delitos culposos

La investigación judicial por el incendio en la subestación Tolosa de Edelap cambió de fiscalía luego de que una pericia oficial determinara que el fuego se originó por un accidente eléctrico en celdas de media tensión.

A partir de ese resultado, la causa pasó de la UFIJ N° 5, a cargo del fiscal Juan Menucci, a la UFIJ N° 12, especializada en delitos culposos y encabezada por el fiscal Fernando Padován.

Según indicaron fuentes vinculadas al expediente, los primeros resultados de la pericia orientaron la investigación hacia una falla técnica. La fiscalía deberá profundizar el análisis para establecer cómo se produjo el incidente y determinar si existen eventuales responsabilidades.

El incendio comenzó alrededor de las 2.30 del lunes 17 de agosto, feriado nacional, en el predio ubicado en 9 y 528, en Tolosa. Las llamas se propagaron por las instalaciones y afectaron una estructura de dos plantas destinada a oficinas técnicas y tableros de control de la subestación.

Como consecuencia del fuego, el edificio sufrió graves daños y terminó derrumbándose sobre la medianera de una vivienda lindera.

Las consecuencias del incendio en Tolosa

El siniestro provocó importantes complicaciones en la distribución de energía eléctrica y dejó a más de 61.000 usuarios sin suministro. La restitución del servicio se realizó de manera progresiva durante los días posteriores, mientras se desplegaron tareas para recuperar la capacidad operativa del sistema.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el fuego se habría iniciado en el sector de media tensión, donde se encuentran las instalaciones vinculadas con la distribución de energía hacia la red.

Con el cambio de fiscalía, la causa continuará bajo la órbita de la unidad especializada en delitos culposos. El objetivo será precisar el origen de la falla eléctrica y establecer si corresponde atribuir responsabilidades por el hecho.

Pedido de informes de EL DIA

Ante la necesidad de conocer el estado de las inversiones de Edelap en La Plata y las actuaciones del organismo de control tras el incidente ocurrido el pasado 17 de agosto en la Subestación Tolosa, EL DIA presentó un pedido de informes ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Szelagowski.

La presentación, dirigida al presidente del organismo, Diego Rozengardt, fue ingresada el 21 de octubre, a las 8.45 horas, y apunta a conocer los planes de inversión comprometidos por la distribuidora para el partido de La Plata, su grado de ejecución y las eventuales medidas o sanciones dispuestas por el ente regulador a raíz del episodio registrado en Tolosa.

En primer término, EL DIA solicitó que se entreguen los dos últimos planes quinquenales o anuales de inversión presentados por Edelap ante el OCEBA para el partido de La Plata, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Ley provincial 11.769, que regula la actividad eléctrica en territorio bonaerense. El requerimiento incluye, además, un informe sobre el grado de avance de los planes de inversión presentados por la empresa durante los últimos dos años, con el objetivo de establecer cuáles fueron las obras comprometidas y en qué medida se concretaron.

Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el incidente ocurrido el 17 de agosto en la Subestación Tolosa de Edelap, que, según se señala en el escrito, tuvo su inicio en un conjunto de celdas de interconexión que contaban con varias décadas de antigüedad. Sobre este episodio, el diario pidió que el organismo informe concretamente cuáles fueron las acciones adoptadas y las sanciones que eventualmente se hayan impuesto a la distribuidora como consecuencia de lo sucedido.

Asimismo, se solicitó una copia del informe que Edelap presentó ante el OCEBA en relación con el incidente, con el propósito de acceder a las explicaciones brindadas por la empresa sobre las circunstancias en las que se produjo el evento.

El pedido de información pública fue formulado en los términos de la Ley Nacional 27.275 y reclama que la documentación sea entregada dentro del plazo establecido por su artículo 11.

En la presentación, EL DIA también hizo hincapié en la transparencia que debe regir el funcionamiento de los organismos públicos y en la importancia de acceder a información vinculada con las inversiones, el mantenimiento y las condiciones de prestación de un servicio esencial para los vecinos de La Plata. La respuesta del OCEBA permitirá conocer qué inversiones comprometió Edelap para el servicio a los vecinos de la Ciudad, cuál fue su grado de cumplimiento y qué actuaciones llevó adelante el organismo de control frente al incidente ocurrido en la Subestación Tolosa.