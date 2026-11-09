Incendio en Transener y quejas por cortes de luz

Un incendio en la estación transformadora de Transener generó preocupación entre los vecinos de la zona oeste de La Plata. Bomberos Voluntarios de El Peligro y Abasto trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que afectaron componentes eléctricos de la subestación.

Según pudo saber este diario, el episodio ocurrió ayer alrededor de las 10.40, cuando un llamado alertó sobre un incendio en las instalaciones ubicadas a la altura del kilómetro 48,5 de la Ruta 2. Al arribar, la dotación de bomberos constató que el fuego afectaba distintos componentes eléctricos.

“Se procedió a la extinción del mismo, sin registrarse daños mayores”, señalaron desde Bomberos de El Peligro. En el operativo también participaron Bomberos de Abasto y personal técnico de Transener.

Aunque en un primer momento surgieron versiones sobre una posible afectación del suministro eléctrico, desde Edelap aclararon que “no hubo afectados por el incendio en el área de concesión de Edelap”.

Vale recordar que Transener tiene a su cargo el transporte de energía eléctrica en alta tensión, mientras que Edelap es la distribuidora encargada de llevar el suministro hasta los hogares.

Cortes en Barrio Norte

Por otro lado, vecinos de barrio Norte volvieron a experimentar problemas con el suministro. Un frentista de 16 entre 32 y 33 apuntó: “Quiero reportar reiterados cortes de luz con los vecinos de la zona y aledaños. Hoy ya es el segundo corte y durante la semana hubo más”.

En paralelo, otro vecino de la zona de 9 y 33 aseguró que también sufrió reiterados cortes durante toda la mañana de ayer y que el servicio recién se normalizó cerca del mediodía.

En tanto, en Tolosa, vecinos de 528 y 11 indicaron que comenzaron la jornada sin suministro eléctrico, aunque el servicio fue restablecido alrededor de las 9.30.

EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Que el diario publique estas noticias y se sostenga, depende de sus lectores. Suscribirse al diario tiene apenas un costo de 570 pesos mensuales.