Con incertidumbre se desarrollan los operativos de inscripción en los jardines de infantes y escuelas públicas como así también en los colegios privados de todos los niveles de enseñanza.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en la historia reciente, se teme más por los puestos de trabajo de docentes que por la imposibidad de encontrar un lugar para la educación básica.

En las escuelas públicas la inscripción comenzó el martes 24 de noviembre y se extenderá, en principio, hasta el lunes 30 de noviembre.

Según fuentes consultadas por este diario, hay establecimientos que reforzaron la difusión de la inscripción para evitar el cierre de cursos que puedan dejar docentes sin trabajo.

Uno es el caso de la Primaria 43, donde sufren la caída de inscripciones año tras año y temen que se corra el riesgo de perder cursos y puestos de trabajo. En ese establecimiento de diagonal 79 y 115, hicieron un llamado a las familias del barrio para inscribir a los chicos. Según fuentes del establecimiento educativo, desde la apertura de la escuela tienen tres cursos, dos a la mañana y uno a la tarde, con 30 chicos cada uno, pero en los últimos ciclos lectivos el promedio bajó a 15.

Para la inscripción en esa escuela y en el resto, se precisa: fotocopia de DNI del estudiante; fotocopia de DNI del adulto responsable; fotocopia del certificado o partida de nacimiento; fotocopia de las vacunas de libreta sanitaria; constancia de estudiante regular del jardín al que concurre actualmente; kit con planillas de inscripción.

La baja natalidad es uno de los temas centrales de la problemática, dato que afecta a escuelas del sistema público y privado.

El sostenido descenso de la natalidad en la Argentina dejó de ser una proyección estadística para convertirse en un problema concreto dentro de las aulas. Con menos chicos en edad escolar, el sistema educativo comienza a sentir el impacto de la merma demográfica, una situación que enciende las alarmas en el sector de la gestión privada, donde ya se registran cierres de salas y cursos.

DIFICULTADES

Según fuentes de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), esta etapa de preinscripciones en colegios de nivel inicial y primario viene con dificultades por la baja natalidad. Resaltan que en el caso de las escuelas con escolaridad simple, es más complicado aún en el turno tarde. Por cuestiones de organización familiar, el turno tarde siempre ha tenido menos alumnos, pero en este año se nota mucho más que en anteriores.

“Si hay 400.000 nacimientos menos en diez años, son 400.000 potenciales alumnos que no están, que antes teníamos en el sistema y hoy no están”, graficó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

El fenómeno del cierre de secciones comenzó a visibilizarse a partir de 2021 y tiende a profundizarse. El impacto ya muestra casos extremos: dos establecimientos educativos del partido bonaerense de Esteban Echeverría anunciaron formalmente que cerrarán sus puertas el próximo año.

En La Plata, un Jardín de Infantes de Meridiano V pasó a ofrecer doble escolaridad. Así, mantiene en actividad a todas sus docentes que antes atendían dos turnos por separado.

La experiencia, se indicó en el ámbito educativo regional, se extiende a otras instituciones del nivel y es motivo de análisis en una mesa de integración multisectorial que funciona en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación.