Incertidumbre por la escasez de la vacuna contra la fiebre amarilla

En la antesala al inicio de temporada estival, crece la preocupación por la escasez de vacunas contra la fiebre amarilla en farmacias de la Ciudad.

La dosis, obligatoria para ingresar a diferentes países de América, entre otros, dejó de ser gratuita en 2025, pero continuó circulando hasta que se agotó el remanente en hospitales bonaerenses de la Ciudad, a mediados de 2026. Desde entonces, su aplicación comenzó a ser únicamente de carácter privado.

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso la limitación del acceso gratuito a la vacuna de fiebre amarilla a aquellas zonas definidas como de riesgo epidemiológico, fundamentando la medida en la necesidad de un “uso eficiente de recursos públicos” y priorizando las regiones con zonas con riesgo de circulación viral de fiebre amarilla. Esta decisión suscitó el debate sobre la equidad en el acceso a la inmunización y sus implicancias en la salud pública. Especialmente, en relación con la protección de viajeros y la percepción social del derecho a la prevención, explicaron en el colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

“Desde hace meses que no tengo la vacuna. Tenía entendido que la daban gratis en los hospitales pero cada vez más vienen a pedirla. No la están mandando desde las droguerías”, dijo a EL DIA una empleada de una farmacia ubicada en la zona del Hospital San Martín.

En tanto, en una farmacia de Hernández se detalló que “está en falta en la mayoría de las droguerías que abastecen a las farmacias de la Ciudad” y se añadió que “no se conoce el motivo”.

Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, aclaró que puede ser que esté en falta tanto en droguerías como en farmacias pero la vacuna se consigue: “Algunas farmacias pueden llegar a tener un pequeño stock, de una o dos dosis, porque la realidad es que suelen trabajar por encargo”, explicó.

APLICACIÓN Y CERTIFICADO

Asimismo, aquellas farmacias que pueden aplicar la vacuna y otorgar el certificado que justifica la inoculación, el personal hace una capacitación oficial obligatoria. “Otro inconveniente es que no pueden aplicarla todas las farmacias, sólo las que hicieron el curso. En La Plata, recién ahora hay alrededor de entre 50 y 60 farmacias lo hicieron”, advirtió Kostiria sobre la situación de la Ciudad donde hay 330 farmacias, según datos del Colegio de Farmacéuticos.

Asimismo, a la doble dificultad de conseguir la vacuna, se suma una tercera: el precio suele superar los 300 mil pesos. Así, por ejemplo, una familia tipo de cuatro personas debe gastar más de un millón para adquirirla.

Antecedentes

La inoculación, que a mediados del 2025 dejó de ser gratuita por decisión del Ministerio de Salud de la Nación, es obligatoria para el ingreso a países latinoamericanos que suelen ser destinos habituales de viajes turísticos: aquí radica su importancia.

En la zona endémica -donde se exige el certificado de aplicación contra la fiebre amarilla- se destacan Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, Cuba, Panamá, Venezuela y zonas de Brasil. A la lista, se suman provincias del norte argentino, como Misiones, Corrientes, Formosa, departamentos de Salta, Jujuy y Chaco, donde la vacuna permanece de forma gratuita.

Tras la decisión de Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires continuó ofreciendo la vacuna hasta agotar el remanente, situación que ocurrió a mediados de este año. Ante la consulta de este diario, fuentes de la cartera sanitaria provincial detallaron que ante mayor demanda, era previsible la escasez y el aumento del precio.

Para aplicar las dosis, las farmacias tienen que hacer una capacitación obligatoria

Cada vacuna, que se da una sola vez de por vida, tiene un costo superior a los $300.000