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Indignación en Parque Sicardi: vecinos denuncian "abandono" y acumulación de restos de poda sin recolectar

Frentistas de la localidad platense aseguran que los restos de poda acumulados desde hace más de tres meses tapan zanjas y desagües

Por Redacción

La tensión entre los habitantes de Parque Sicardi y la gestión local escala a raíz de lo que califican como un "abandono total" de la zona sur de La Plata. Varios frentistas cumplieron con la normativa realizando las tareas de poda en los meses estipulados, pero denuncian que los residuos quedaron esparcidos por calles y zanjas sin recibir respuestas. Un vecino afectado detalló que realizó su mantenimiento en julio y, tras registrar un exhaustivo historial de reclamos formales en el 147 y a la delegación durante agosto, septiembre y octubre, jamás obtuvo la recolección oficial, "viéndose obligado" a contratar y pagar un camión particular por su cuenta.

El malestar vecinal se profundizó luego de que la propia delegación de Sicardi difundiera un comunicado en su canal de WhatsApp acusando a los residentes de tapar las zanjas "adrede" y advirtiendo sobre multas por podar fuera de término. Los denunciantes desmintieron "categóricamente" esta versión, aclarando que "es la propia desidia municipal la que genera el colapso de los desagües tras las lluvias", ya que la basura y las ramas se acumulan por meses sin que nadie las retire.

Ante este panorama, los vecinos exigen respuestas concretas a las autoridades locales en lugar de advertencias punitivas. Sostienen que "el enojo es muy grande porque no tengo porqué pagar yo para que vengan a retirarme la poda cuando el municipio debe hacerlo", profundizando el reclamo por mayor presencia estatal en los barrios periféricos.

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