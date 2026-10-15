Inmuebles y autos: las ventas, en terreno negativo

El mercado de bienes durables en La Plata transita una etapa de desaceleración que se sostiene desde fines del año pasado. Según el último informe económico elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios junto al Laboratorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, tanto el sector automotor como el inmobiliario muestran cifras negativas en la comparación interanual, con repuntes aislados que no logran revertir la tendencia.

En el rubro automotor, la venta de autos 0km en la Ciudad registró en septiembre una caída del 10,6% interanual, ubicándose en consonancia con la retracción a nivel nacional (-10,5%) y mostrando un mejor desempeño que el promedio de la provincia de Buenos Aires (-15,5%).

Por otra parte, la transferencia de vehículos usados anotó una leve baja del 1% frente al mismo mes de 2025.

SOBRE LA MEDIA HISTÓRICA

A pesar de este escenario contractivo, las operaciones acumuladas en los primeros nueve meses de 2026 se mantienen por encima de la media histórica de los últimos tres años.

Según los datos del estudio, entre enero y septiembre se contabilizaron 9.086 patentamientos en La Plata, lo que representa un 11% más que el promedio histórico para el mismo período (8.200 unidades).

En cuanto a las transferencias de usados, las 29.011 operaciones concretadas se situaron un 3% por encima de la media de tres años (28.100).

La plaza local experimentó en este periodo un ritmo de patentamientos superior al de la Provincia (10 p.p. sobre su media histórica). Aunque quedó abajo del promedio nacional, que trepó un 12% sobre su tendencia trienal.

MENOS ESCRITURAS

El sector inmobiliario refleja una dinámica similar de enfriamiento. En agosto de 2026, las escrituraciones cayeron un 6,6% con relación al mismo mes del año previo. La contracción resulta más pronunciada en el acumulado de los primeros ocho meses del año (enero-agosto), con un retroceso del 11,5% en las operaciones de compraventa en comparación con 2025.

La baja más severa se registró en el otorgamiento de créditos hipotecarios, un segmento que había mostrado un importante dinamismo el año pasado y que en el acumulado anual exhibió una caída del 28,4%.

Con estos valores, las escrituras platenses explicaron en agosto el 9% del total concretado en la provincia de Buenos Aires, mientras que las operaciones con hipoteca representaron el 7,1% del total provincial.

Al analizar la evolución histórica de las compraventas en La Plata, el informe detalla que las escrituras oscilaron en promedio en torno a las 1.081 operaciones mensuales entre agosto de 2025 y agosto de 2026. No obstante, el indicador experimentó un salto estacional marcado en diciembre de 2025, mes en el que se alcanzó un pico máximo de 1.745 escrituras formalizadas en el distrito.