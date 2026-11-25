Hasta el 11 de diciembre de 2026 está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027 de la Escuela de Oficios de la UNLP. La propuesta está destinada a quienes desean iniciar su formación y quienes ya realizaron cursos durante los años 2025 y 2026 y desean continuar su recorrido.

La inscripción se realiza mediante un formulario online, disponible en www.unlp.edu.ar o en el perfil de Instagram de la Escuela. Todos los cursos ofrecen modalidad presencial o virtual. La Propuesta incluye, entre otros, Introducción a la Gastronomía, Cocina II y III, Pastelería II y III, Servicios Gastronómicos, Gestión de Emprendimientos, Diseño Textil I y II, Producción Textil I y II, Carpintería General I y II, Armado de Muebles I y II, Mantenimiento de Maquinarias, Representación Gráfica Digital I y II, Mantenimiento Edilicio, Electricidad I y II, Refrigeración, Soldadura, Representación Gráfica Digital I. Más información en Escuela 60 y 130 (Berisso); Instragram: @euounlp. E mail: comunicacioneuo@gmail.com.