Inscripción a los Colegios de la UNLP: cronograma, requisitos y cuándo es el sorteo

La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informó este miércoles que se definió el cronograma de inscripción para ingresar a los colegios de enseñanza pre-universitaria en el ciclo lectivo 2027.

La inscripción de los alumnos provenientes de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, aspirantes a cursar durante el próximo año en el 1º año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, del Liceo “Víctor Mercante” y de la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti” y en el 1º año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”, se realizará mediante inscripción en el sistema SIPECU (página web www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar) entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026.

En tanto, deberán efectuar la inscripción entre el 5 y el 23 de octubre los alumnos provenientes de otros establecimientos educativos que aspiren a ingresar en los niveles:

• 1° año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”;

• 1º año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad (colegios seleccionados);

• 2° año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad;

• 3º año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”; Plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad;

• 1º año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”;

• 2º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”;

• 3º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”;

• 4º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”;

Paso a paso, la inscripción a los colegios de la UNLP

Una vez cumplimentada la planilla correspondiente y durante el período de inscripción, se le asignará el número de sorteo, previa verificación. "Es responsabilidad de las familias corroborar que la pre inscripción aparezca como aceptada", indicaron, al tiempo que aclararon que "si se encuentra observada, deberá comunicarse con la Oficina de Alumnos de cada Institución, antes del cierre de la inscripción".

Para ingresar al primer año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”, únicamente podrán aspirar quienes se hallen cursando el cuarto grado de la Escuela Primaria. No podrán aspirar quienes tengan o cumplan 12 años o más antes del 1º de julio del año de ingreso. En tanto, quienes aspiren a ingresar a primero, segundo y tercer año del Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional “Rafael Hernández” deberán efectuar una preinscripción en el período comprendido entre el 5 al 23 de octubre de 2026, pudiendo las autoridades del citado Colegio habilitar un segundo período de inscripción, sólo si existieran vacantes disponibles.

Sólo podrán aspirar al ingreso a primer año del Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional “Rafael Hernández” quienes se hallen cursando el sexto año de la educación primaria en los siguientes colegios, no pudiendo aspirar a dicho ingreso quienes tengan o cumplan catorce (14) años o más antes del 1º de julio del año de ingreso y quienes se hayan inscripto en el Plan Bachillerato de la Educación Secundaria Básica:

* Escuela Primaria Nº 12 “Dr. Victoriano E. Montes”

* Escuela Primaria Nº 14 “Justina Ocampo de West”

* Escuela Primaria Nº 17 “Luis Castells”

* Escuela Primaria Nº 18 “Julián Aguirre”

* Escuela Primaria Nº 25 “Coronel Manuel Dorrego”

* Escuela Primaria Nº 29 “Joaquín Castellanos”

* Escuela Primaria Nº 30 “Teresa Pucciarelli”

* Escuela Primaria Nº 32 “Arturo Seguí”

* Escuela Primaria Nº 34 “Celia Ceballos de Heredia”

* Escuela Primaria Nº 36 “Dr. Carlos Luis Spegazzini”

* Escuela Primaria Nº 38 “Joaquín V. González”

* Escuela Primaria Nº 44 “Elvira González Goizueta”

* Escuela Primaria Nº 67 “Dr. Enrique V. Galli”

* Escuela Primaria Nº 68 “Juan Hipólito Vieytes”

* Escuela Primaria Nº 69 “Humberto D ́Amelio”

* Escuela Primaria Nº 80 “Profesora María Elena Altube”

* Escuela Primaria Nº 84 “Maximio S. Victoria”

* Escuela Primaria Nº 89 “Juan Zorrilla de San Martín”

* Escuela Primaria Nº 92 “América”

* Escuela Primaria Nº 117 “Luis Piedrabuena”

* Escuela Primaria Nº 123 “Estados Unidos del Brasil”

* Escuela Primaria Nº 24 “Luis Ricome de Husson”

* Escuela Primaria Nº 75 “Dr. Antonio P. Quijano”

* Escuela Primaria Nº 81 “Manuel B. Gonnet”

* Escuela Primaria Nº 93 “John F. Kennedy”

Para ingresar al Nivel de Educación Inicial o Nivel de Educación Primaria de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, los aspirantes deberán efectuar una inscripción en el sistema SIPECU, durante el período comprendido entre el lunes 5 y el viernes 23 de octubre de 2026, hasta las 11 horas. Una vez cumplimentada la planilla correspondiente y durante el período de inscripción, previa verificación, se le asignará el número de sorteo.

Podrán aspirar al ingreso a los Niveles Inicial y Primario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” quienes cumplan hasta un año más del indicado a continuación (cumplidos al 30 de junio de

2027):

– Inicial: 1º año (3 años), 2º año (4 años), 3º año (5 años).

– Primario: 1º grado (6 años), 2º grado (7 años), 3º grado (8 años), 4º grado (9 años), 5º grado (10 años),

6º grado (11 años).

Documentación necesaria para el SIPECU

Durante el trámite de inscripción mediante el sistema SIPECU, se deberá subir a dicho sistema imagen digital de la siguiente documentación:

– Frente y dorso del D.N.I. de la o del aspirante (en caso de no poseer el D.N.I., deberá presentarse el certificado de nacimiento o copia de acta certificada. Los aspirantes extranjeros que no posean D.N.I. argentino, podrán presentar el documento, certificado de nacimiento de su país de origen o el Pasaporte).

– Frente y dorso del D.N.I. del responsable adulto del aspirante.

– Acreditación del vínculo (si no surgiera expresamente de las piezas anteriores. En el caso de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”, el vínculo se acreditará en la inscripción definitiva).

– Certificado de estar cursando 4º grado de la Educación Primaria, para los aspirantes a ingresar al 1º año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo” (excepto los que provienen de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”).

– Certificado de estar cursando 1º, 2º o 3º año de la Educación Secundaria, para los aspirantes al ingreso de 2º, 3º y 4º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”.

– Certificado de estar cursando 6º grado, ciclo lectivo 2026, de la Educación Primaria, para los aspirantes a ingresar al 1º año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”, Colegio Nacional “Rafael Hernández” (excepto los que provienen de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”).

– Certificado de estar cursando 1º año de la Educación Secundaria Básica, ciclo lectivo 2026, para los aspirantes al ingreso de 2º año del Colegio Nacional “Rafael Hernández”.

– Certificado de estar cursando 2º año de la Educación Secundaria Básica, ciclo lectivo 2026, para los aspirantes al ingreso de 3º año del Colegio Nacional “Rafael Hernández”.

Sorteo de vacantes, el 3 de noviembre

En todos los casos, el sorteo se realizará el 3 de noviembre en la Sala del Consejo Superior, (en la calle 7 Nº 776, Edificio del Rectorado, 1º piso) y de acuerdo al siguiente detalle de horarios:

a) Escuela Graduada “Joaquín V. González”: 9 horas.

b) Liceo “Víctor Mercante”: 10 horas.

c) Colegio Nacional “Rafael Hernández” Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato de la Educación Secundaria Básica: 10.30 horas.

d) Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”: 11.15 horas.

La cantidad de números sorteados deberá cubrir, en todos los casos, la totalidad de aspirantes inscriptos.

Es importante aclarar que todos los aspirantes que resulten seleccionados en el sorteo para el ingreso en los Colegios dependientes de esta Universidad, deberán cumplimentar luego la inscripción definitiva en las fechas dispuestas por cada uno de los establecimientos educativos, acercando en ese momento la documentación requerida.