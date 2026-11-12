Inscripciones abiertas en la Universidad

Esta semana abrió la inscripción para el ingreso en 2027 a las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Hay plazo hasta el 11 de diciembre.

De acuerdo a lo que establece la resolución 964-26, los interesados deberán realizar la inscripción mediante un formulario virtual, al que se accederá a través de la página web de cada Unidad Académica.

La UNLP sólo recibirá las inscripciones de aquellas personas que aspiren a ingresar en esa casa exclusivamente y en una sola carrera. Por eso, la solicitud de ingreso tendrá carácter de Declaración Jurada, y cualquier inscripción ya realizada para el año 2027 en otra Universidad Nacional o en otra carrera, inhabilitará a efectuar una nueva en la UNLP.

Se aclaró en la casa de altos estudios que la inscripción realizada a través del formulario web tendrá carácter condicional, y queda supeditada a la efectiva acreditación de la documentación requerida.

REQUISITOS

Los requisitos son los siguientes:

– Foto del Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica de ambos lados. De ser un estudiante de nacionalidad extranjera, foto del Pasaporte o Cédula de Identidad del país de origen.

– Una foto de frente del aspirante.

– Certificación o Título de estudios secundarios completos, en archivo pdf. En el caso de quienes hayan finalizado sus estudios secundarios en el exterior el Certificado o Título de estudios secundarios completos (Certificado analítico de todos los años del nivel secundario con el detalle de las asignaturas y sus respectivas calificaciones) deberá estar legalizado por la autoridad educativa nacional competente y Consulado Argentino o Apostillado de su país de origen, debidamente convalidado por dicha autoridad. En el supuesto de que el Título no esté en idioma español, deberá presentar la traducción realizada por Traductor Público Nacional. En el caso de que el aspirante no haya completado aún el nivel secundario, presentará en archivo pdf. la correspondiente certificación provisoria extendida por las autoridades del colegio donde conste haber cursado el último año, estar cursando o rindiendo materias. Si el Certificado proviene de otro país, deberá contar con el Apostillado de su país de origen.

– Para aspirantes cuya lengua nativa no sea el español, la certificación que acredite un dominio adecuado de la lengua española.

Para el ingreso efectivo la unidad académica elegida, los aspirantes no deberán adeudar materias del nivel secundario al 30 de junio de 2027

Además, se tomará como domicilio electrónico válido para todas las comunicaciones o notificaciones que se le deban cursar, el consignado por el aspirante en la planilla de inscripción.

En tanto, los aspirantes cuya lengua nativa no sea el español deberán acreditar un dominio adecuado de dicha lengua.