Instituciones de la Región en alerta por las “deficiencias” de Edelap

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional manifestó su profunda preocupación ante las deficiencias que registra la prestación del servicio eléctrico en la Región.

Según se expresó en un comunicado, en la última sesión de la entidad “se destacó la preocupación por las deficiencias que se registran en la prestación del servicio eléctrico por parte de la empresa Edelap, las que vienen afectando seriamente a la población regional”.

El presidente del Consejo, Francisco Gliemmo le dijo a este diario que en ese mismo renglón debe incluirse “a toda la actividad económica de la Región”, que incluye al comercio y la industria.

De vuelta a la palabras del comunicado del Consejo, se especificó que los “dicha empresa registra numerosos incumplimientos que dificultan la actividad de la construcción en nuestro distrito, entorpeciendo el desarrollo de una actividad sumamente importante”.

Esto, por el impacto que tiene en la generación de empleo en forma directa e indirecta, se apuntó desde la entidad.

Ante esta situación, el organismo hizo público que ya remitió sendas notas al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, al intendente municipal de La Plata y al director de Obras Particulares local, con el objetivo de exigir intervenciones urgentes y articular soluciones de fondo.

El Consejo Consultivo Regional está compuesto por más de 50 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil como las cuatro universidades (UNLP, UTN, UCALP y UdE), el sector industrial, colegios profesionales, cámaras de comercio, clubes de barrio, sindicatos, la sociedad rural y organizaciones sociales, entre otros, además de representantes del Concejo Deliberante de La Plata y los Poderes Ejecutivos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

El posicionamiento se enmarca en un escenario de tensión acumulada entre los vecinos platenses y la distribuidora del servicio, Edelap, un historial que crece jornada tras jornada.

El antecedente del 17 de agosto en la subestación de Tolosa provocó el fantasma de la vulnerabilidad de la red. Fue un hito central el masivo apagón originado por la avería e incendio en las instalaciones de transformación de 9 y 527. Aquel episodio dejó a decenas de miles de usuarios a oscuras durante días y obligó a implementar planes de contingencia extraordinarios.

Lejos de resolverse tras aquel incidente, los cortes se transformaron en un problema cotidiano.

Frente a los daños materiales por electrodomésticos quemados y la interrupción continuada del suministro, vecinos afectados por los cortes de luz generados por el incendio, organizaron una presentación colectiva ante el organismo Provincial de control del servicio, Oceba, para demandar el resarcimiento económico directos.

La iniciativa quedó en vía muerta una vez que la Provincia estableció que la empresa prestadora del servicio debía brindar una bonificación del 20% por cada 24 horas que estuvieron sin suministro los usuarios afectados. Los vecinos planteaban un resarcimiento equivalente a las facturas de seis meses.

La indignación vecinal se profundizó ante la emisión de notificaciones de pago automatizadas e intimaciones con aviso de corte fuera de plazo enviadas por Edelap. Diversos sectores y el propio Concejo Deliberante cuestionó la falta de flexibilidad y la rigurosidad cobratoria de la empresa.

Con la presentación formal ante las autoridades provinciales y municipales, el Consejo Consultivo busca romper con el estancamiento de las obras edilicias afectadas por la falta de factibilidad o suministro eléctrico, exigiendo que los compromisos de inversión de Edelap se traduzcan en un servicio seguro y acorde a las necesidades productivas de La Plata.

Ante los reiterados reclamos vecinales por el servicio de Edelap, este diario viene solicitando información al Oceba sobre las inversiones y las condiciones de prestación del servicio.