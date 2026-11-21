Un equipo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) identificó los primeros tres casos conocidos en la Argentina de PJ.2.1, un nuevo linaje del coronavirus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene bajo vigilancia.

Dos de las muestras correspondían a bebés de uno y dos meses y la tercera, a un adulto de 58 años. Los tres pacientes estaban internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.

La secuenciación se realizó en el Área Genómica y Molecular del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas. El análisis permitió identificar el mismo linaje en las tres muestras. Por ahora, esos resultados confirman su presencia en el país y el seguimiento epidemiológico deberá establecer cuánto está circulando.

Qué se sabe de la nueva variante

PJ.2.1 desciende de JN.1, un linaje de Ómicron. En su evaluación del 19 de noviembre, la OMS informó que la proporción de detecciones está aumentando a nivel mundial, especialmente por los registros de Canadá y Estados Unidos. También se informó su presencia en Brasil.

Los estudios de laboratorio mostraron que la variante tiene una alta capacidad para unirse al receptor que el virus utiliza para entrar en las células humanas.

Esa característica podría contribuir a explicar el aumento de su presencia entre las muestras analizadas. Con la evidencia disponible, la OMS estimó que el riesgo adicional para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que esa evaluación todavía tiene un grado bajo de certeza.

También señaló que los datos clínicos son insuficientes para saber si la variante causa cuadros más graves.

Qué muestran los registros en la Argentina

El Boletín Epidemiológico Nacional difundido el 17 de noviembre indicó que la circulación general de virus respiratorios seguía en niveles bajos, propios de la etapa posterior al invierno.

En la vigilancia de pacientes ambulatorios, el Ministerio de Salud registró un leve aumento de la positividad para SARS-CoV-2, con 10 casos confirmados entre las semanas epidemiológicas 43 y 44.

Entre los pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, el virus sincicial respiratorio (VSR) siguió siendo el más detectado. El SARS-CoV-2 quedó en segundo lugar, con 26 casos frente a los 18 del informe anterior, mientras que la influenza pasó al tercero, con 13.

Esas cifras corresponden al conjunto de casos bajo vigilancia y el boletín no precisa cuántos fueron causados por PJ.2.1.

Qué se sabe sobre las vacunas

La OMS informó que, en pruebas de laboratorio, los anticuerpos de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a los linajes LP.8.1 y XFG lograron neutralizar la nueva variante.

Esos ensayos todavía no permiten estimar la eficacia de las vacunas frente a PJ.2.1 en condiciones reales.

En la Argentina, el Ministerio de Salud recomienda mantener al día los refuerzos contra el Covid, en especial en los grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

Entre ellos se incluyen las personas de 50 años o más, quienes tienen inmunocompromiso a partir de los seis meses de edad y las personas gestantes, que pueden vacunarse en cualquier trimestre del embarazo.