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Invierno "eterno" en La Plata: lunes con 0°C y alerta por frío extremo

Siguen las bajas temperaturas en la Ciudad, pero la primavera empieza a dar señalaes

Por Redacción

El invierno no daba tregua este lunes en La Plata luego de un fin de semana con temperaturas extremadamente bajas. En ese marco, seguía hoy el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por marcas extremadamente gélidas. 

Según el organismo oficial, se esperaba para hoy una temperatura mínima de 0°C y máxima de 15°C, acompañadas de vientos leves y cielo algo nublado a parcialmente nublado hacia la tarde. 

Asimismo, regía alerta de nivel amarillo, lo que implica que las bajas temperaturas pueden provocar "efectos leves a moderados en la salud". "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", se indicó. 

Cómo sigue el tiempo en La Plata 

Mañana, martes, el invierno podría empezar a emprender la retirada, ya que las marcas térmicas comenzarán a subir y no se espera para esta semana fríos como el que se registra durante esta jornada. 

De acuerdo con las previsiones, se aguarda cielo despejado a parcialmente nublado hacia la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 8°C y máxima de 18°C. 

En tanto que el miércoles volverá el frío en una jornada que se pronostica con cielo apenas nublado, vientos leves y temperaturas de entre 5°C y 14°C. Entre el jueves y el domingo, a su vez, se registrarán mínima de un dígito pero la máxima ya estará más vinculada con la primavera, con marcas en torno a los 21°C. 

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