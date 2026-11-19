Un grupo de afiliados y directivos de una institución se manifestaron frente a la sede del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), situada en 46 entre 12 y 13, para reclamar por las demoras en el pago de las prestaciones por discapacidad.

La protesta, en horas de la tarde de este martes, estuvo motivada por la situación de un hogar y un centro de día para chicos con discapacidad. Tras la manifestación, la obra social abonó una parte de la deuda y se regularizó la situación del hogar, indicó una referente en la movida que pidió reservar el nombre de la entidad y sus datos. Todavía queda pendiente el pago del transporte del centro de día, le dijo a este diario.

Según contó, se acreditaron los pagos de junio, julio y agosto, tres de los cinco meses que se adeudaban. El servicio de transporte lleva cuatro meses de atraso, detalló.

“Las familias no dan más con esta situación”, expresó otra de las afectadas que participó de la protesta. Según relató, llevaban tres semanas esperando una solución y habían recibido distintas promesas de pago que no se habían concretado.

La mujer advirtió que, en el caso del centro de día, si no se regulariza la deuda antes de fin de mes, desde diciembre podría interrumpirse el traslado de los chicos. “Son alrededor de 30 usuarios que se quedarían sin transporte y sin medios para ir al centro de día”, explicó.

Además, remarcó la importancia de ese espacio para los chicos: “Desayunan, almuerzan y meriendan. Muchos no tienen recursos para hacerlo en sus casas. Sería tremendo que se queden sin transporte”.