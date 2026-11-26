Siguen los cuestionamientos al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Esta vez, los prestadores del servicio de transporte para centros de día, escuelas especiales y espacios de rehabilitación para personas con discapacidad se manifestarán este jueves, a las 13, frente a la sede del organismo, en 46 entre 12 y 13, para reclamar por deudas de hasta ocho meses. Advirtieron que, si no cobran, suspenderán los servicios a partir del 1° de diciembre.

Uno de los principales demandas de la protesta, convocada “con carácter de urgencia”, será que las autoridades del organismo informen cuándo se regularizarán las deudas y establezcan un cronograma de pagos. Según señalaron los prestadores, hasta el momento se abonaron los servicios correspondientes a agosto, mientras que todavía quedan varios meses pendientes.

Un transportista que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias contó a este diario que le adeudan cinco meses y describió las dificultades para mantener el servicio: “El otro día reventé una cubierta y tuve que parar la camioneta porque no pude comprarla. Ya no puedo sostener el gasto de combustible”.

El trabajador explicó que, a partir de los cambios en la modalidad de facturación impulsados por IOMA, los transportistas pasaron a ser monotributistas. “Hace más de 20 años que me pagaban siempre desde el centro de día y jamás tuve un problema. Teóricamente, separar la facturación era para mejor, porque iban a aumentar el precio del recorrido”, recordó.

Sin embargo, cuestionó los valores que reciben por los traslados: “¿Te parece que pagar 500 pesos el kilómetro es normal para esta época? Es realmente inconcebible”.

También denunció que desde hace meses reciben promesas de regularización que no se concretan. “Nos siguen mintiendo en la cara, diciendo que la semana próxima va a haber dinero para el transporte. Así hace dos meses más o menos y nada. Es vergonzoso”, se quejó.

Otro transportista que también trabaja para el sistema de prestaciones del IOMA aseguró que no cobra desde el mes de marzo, lo que refleja la compleja situación que atraviesa el sector por los pagos atrasados.