IPS cuándo cobro: confirman el cronograma de pago de septiembre 2026 a jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de septiembre a partir del día martes 29 del corriente.

Este es el cronograma completo:

- Martes 29 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Miércoles 30 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional bonaerense recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2026.