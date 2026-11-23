La pasión por el fútbol en La Plata no termina en las tribunas, tampoco en las calles ni en los barrios. Incluso atraviesa las puertas del Cementerio, donde las camisetas, los escudos y las banderas de los equipos siguen acompañando a quienes llevaron sus colores durante toda la vida. Esa particular forma de transmitir su pasión futbolera llamó la atención de un medio italiano, que publicó imágenes sobre cómo la rivalidad y el amor por los clubes también sobreviven a la muerte.

Se trata de Romanzo Calcistico, un proyecto editorial y de redes sociales de Italia dedicado a contar historias, anécdotas y momentos emotivos vinculados al fútbol. Bajo el lema "Una passione, tante storie" (Una pasión, muchas historias), el medio compartió imágenes tomadas en el Cementerio Municipal de La Plata, donde pueden observarse tumbas decoradas con camisetas de Estudiantes, Gimnasia, Boca, River, Independiente y otros equipos del fútbol argentino.

La publicación lleva el título "Ni la muerte nos va a separar", una frase representa una promesa de fidelidad eterna hacia los colores.

Las fotografías pertenecen a Emi Gobe, quien recorrió las callecitas y avenidas del cementerio platense con su cámara para retratar una costumbre que puede resultar llamativa para quienes no conocen la intensidad con la que se vive el fútbol en Argentina.

"A lo largo de las avenidas del Cementerio Municipal de La Plata, el fútbol sigue hablando. Lo hace a través de bufandas descoloridas por el sol, escudos grabados en mármol y banderas colgadas de lápidas como las de las gradas los domingos", describió el medio italiano al presentar el trabajo.

La publicación también reflexionó sobre el significado de esas imágenes y la relación que muchas personas construyen con sus equipos a lo largo de sus vidas. "Sus imágenes cuentan una verdad simple y conmovedora: para muchas personas, el fútbol es el centro de sus vidas y permanece con ellas incluso después", señaló.

En ese sentido, las camisetas y los símbolos futboleros se convierten en una forma de mantener viva la identidad de quienes ya no están. Los familiares eligen acompañar sus recuerdos con los colores que marcaron sus historias, transformando las lápidas en una última expresión de pertenencia. Desde el espacio para los angelitos, los más chiquitos, como aquellos jovenes que llevaban en su sangre los colores de su club.

"En La Plata, la lealtad al fútbol perdura a través del tiempo y acompaña a los aficionados hasta su último partido fuera de casa", concluyó Romanzo Calcistico.