Cada año, entre finales de octubre y las primeras semanas de noviembre, La Plata suele regalar a vecinos y visitantes una de sus postales más celebradas: el estallido violeta de los jacarandás. Sin embargo, en esta primavera de 2026, el espectáculo natural brilló por su ausencia. Las copas de los árboles que bordean algunas de las arterias más transitadas de la Ciudad permanecen dominadas por un verde opaco o, en el mejor de los casos, exhiben una floración tímida y despareja que dista mucho de la alfombra floral que habitualmente tiñe las veredas platenses.

El fenómeno resulta evidente en puntos neurálgicos del trazado urbano. Quienes transitan por la diagonal 73, la avenida 51, la avenida 1 o los alrededores de plazas históricas como Moreno, Italia y Rocha se encuentran con un paisaje atípico para esta altura del año. Lejos de las copas tupidas de flores violetas que invitan a detener el paso y sacar fotografías, los ejemplares muestran hoy un desarrollo foliar prematuro y una escasa presencia de pimpollos.

Un desajuste climático en el momento clave

Especialistas en arboricultura urbana y ciencias agrarias coinciden en que la explicación reside en las anomalías meteorológicas registradas durante la transición del invierno a la primavera.

El Jacaranda mimosifolia, especie nativa del noroeste argentino que se adaptó con éxito al clima templado de la región pampeana, responde a señales térmicas e hídricas muy precisas para desencadenar su floración.

Según explican los técnicos, la combinación de un invierno con irrupciones tardías de frío, seguido por semanas de temperaturas anormalmente elevadas y un marcado déficit de precipitaciones en el inicio de la primavera, provocó un estrés fisiológico en los árboles.

Ante la falta de humedad en el suelo y los cambios abruptos en el termómetro, la planta priorizó su supervivencia vegetativa -produciendo hojas nuevas- por sobre el gasto energético que demanda la floración masiva.

A este cuadro se sumaron episodios de vientos intensos registrados en jornadas clave de octubre, los cuales terminaron por derribar los pocos brotes florales que habían logrado asomar en los ejemplares más expuestos.

El impacto en el paisaje y el ánimo urbano

Más allá de lo estrictamente botánico, la ausencia de color tiene un impacto directo en la identidad visual de La Plata, una ciudad diseñada en estrecha relación con su patrimonio forestal.

Para comerciantes, fotógrafos aficionados y peatones habituales del casco urbano, noviembre suele marcar el inicio de una temporada en la que el espacio público cobra un atractivo particular.

“Uno ya tiene incorporado que noviembre es el mes en que la ciudad se viste de violeta. Caminar por diagonal 73 sin ese techo de flores se siente raro, como si a la primavera le faltara su sello distintivo”, comentó ayer una vecina mientras aguardaba el colectivo en la zona de Plaza Rocha.

Desde el ámbito de los viveristas y observadores locales señalan que, si bien algunos ejemplares aislados y resguardados del viento lograron desplegar algo de color en los últimos días, ya es tarde para esperar la explosión simultánea que caracteriza a la especie.

Con el avance hacia diciembre y el aumento sostenido de las temperaturas estivales, los jacarandás completarán el desarrollo de su follaje verde, postergando hasta el próximo año la revancha visual de uno de los mayores tesoros naturales de la ciudad.

En la Ciudad los ejemplares más emblemáticos están en diagonal 73 desde plaza Rocha a plaza Azcuénaga; 20 y 54, plaza San Martín (6 y 50); colegio Nacional y la facultad de Ingeniería (1 entre 47 y 50).

Los especialistas destacan que la floración no constituye por sí sola un indicador de estado sanitario. Un ejemplar puede florecer con aparente normalidad y, sin embargo, atravesar procesos de deterioro estructural severo con múltiples causas.

CENSO

Por eso es clave contar con un censo actualizado y contemplar criterios profesionales estrictos de manejo, además de promover la conciencia ciudadana para preservar ese patrimonio vivo que define la memoria visual, ambiental y en buena medida la bienvenida singularidad de La Plata.

Desde el Foro en Defensa del Arbol se indicó que la Municipalidad “no se hizo un plan regulador integral del arbolado público, como así tampoco se finalizó el censo del arbolado, pese a que varias veces se le dio más tiempo a tal fin.