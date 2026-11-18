Profundas y múltiples muestras de pesar generó el fallecimiento del doctor Jorge Daniel Bártoli, destacado profesional de la salud y reconocido docente.

Había nacido en La Plata el 29 de abril de 1948, hijo de Jorge Bártoli y Nélida Morales, desde chico supo de la disciplina y el respeto, dos características que le permitieron cosechar numerosos elogios y reconocimientos en cada ámbito en los que participó.

Estudió en la Escuela Anexa y el colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Luego cursó los estudios superiores en la facultad de Medicina, donde se recibió en el año 1972. Se dedicó a la cirugía, puntualmente se especializó en la cabeza y el cuello. Fue Jefe de Cirugía del Hospital Cestino de Ensenada, cirujano desde 1974 en el Hospital Italiano de La Plata, y profesor titular de la Cátedra de Cirugía B de la Facultad de Medicina de la UNLP, donde -además- fue consejero superior por el claustro de graduados.

En la vida institucional, ejerció la presidencia de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, de la Sociedad de Cirugía de La Plata y de la Sociedad de Cancerología de La Plata. Fue consejero en el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, distrito 1.

Desde chico fue apasionado del deporte. Jugó al fútbol en el club de sus amores, Estudiantes de La Plata y también jugó al rugby en el Club Los Tilos, siempre de apertura o medio scrum. También entrenó a planteles juveniles del club del que fue uno de sus principales referentes.

Más tarde, jugó al pádel, al tenis y en los últimos años sumó una nueva pasión: el golf, ámbito en el que cosechó amistades entrañables.

Se casó con Alicia Loza en el año 1972 y tuvieron 3 hijas: Florencia, Luciana y Paula. Luego se amplió la familia con el nacimiento de sus nietos: Mora, Bauti, Felipe, Anto, Sari y Alfonsina. Pese a sus múltiples ocupaciones profesionales, le dedicó tiempo de alta calidad a su familia y amigos.

Amante del mar, pasaba sus veranos en Pinamar. Un hombre apasionado por la vida, por su profesión, por su familia y por sus amigos. Generoso y honrado, ético y didáctico, entre tantos elogios y reconocimientos que sumó a lo largo de su trayectoria profesional y la vida personal.