El cantante platense Jorge Vázquez fue distinguido como Mejor Artista de Tango en la primera edición de los Martín Fierro de la Música, celebrada el 14 de octubre. Emocionado al recibir la estatuilla, entonó “De chiquilín… te miraba de afuera” y dedicó el reconocimiento a su pequeña hija Charo, que atraviesa una enfermedad.

Nacido en La Plata, Vázquez es no sólo un conocido cantante de tango, sino una de las voces más modernas y renovadoras de la canción popular. Ya de joven su vida se relacionó con la música puesto que trabajó unos años como operador de radio.

En cuanto a su voz y estilo tanguero vanguardista, inspirado en su amigo Cacho Castaña, dijo una vez en una entrevista con El DIA no estar solo, ya que “hay muchísima movida tanguera y gente joven cultivando esta música argentina”.

Vázquez fue calificado como una marca registrada de la agenda cultural local, cuyas fronteras traspasó a partir de 2015 cuando se impuso como ganador del reality de Telefé “Elegidos” y a partir de allí siguió cumpliendo sueños. Uno de ellos lo concretó cuando este oriundo del barrio de Los Hornos subió al escenario del Café La Humedad para rendirle tributo a Cacho Castaña.

Con Cacho Castaña también realizó dúos y colaboraciones destacadas, como sus versiones junto a Tangoloco de clásicos como “Vendedor de fantasías” y “Garganta con arena”.

“A Cacho lo vi por primera vez a mis 10 años y siempre rescaté su presencia en el escenario, ya de más grande fui comprendiendo sus letras”, manifestó el cantante ante un cronista de este diario.

En relación a algunas canciones de Cacho que, miradas desde la óptica actual y de género están “mal vistas”, Vázquez reconoció que en el repertorio del artista popular “lógicamente hay canciones que han quedado en el pasado y que hoy son políticamente incorrectas como también muchos tangos, pero era otra época”, una situación similar que también encuentra en “letras de la actualidad que a veces escucho con mis hijos” y que tampoco comparte.

LA IMPRONTA ROMÁNTICA

Vázquez publicó también “Yo te propongo”, su tercer disco solista y sucesor de placas como “Así” y “Pasional”.

En ese material, el platense reunió una docena de piezas de impronta romántica entre las que se cuentan algunos boleros emblemáticos como “Bésame mucho”, “Abrázame”, “Yo te propongo”, “Júrame”, “Trigal”, “Cartas amarillas”, “Para vivir un gran amor” y “Procuro olvidarte”, entre más.

Alentado por sus hijos, Jorge se presentó en una ocasión en el programa del canal de las pelotitas y sorprendió con su notable voz interpretando tangos, el género con el que conmovió a jurados y televidentes y que lo llevó a ser lo que es hoy: un respetado intérprete del género, elogiado por grandes como El Puma Rodríguez y el mismísimo Cacho Castaña.

DISTINCIONES

Entre sus premios y reconocimientos, merece mencionarse su álbum debut “Así”, que ganó el Premio Gardel 2017 en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango. Su segundo disco, “Pasional”, también recibió nominaciones a los Premios Gardel.

A lo largo de su consolidada trayectoria en teatros, en radios y televisión, se presentó con frecuencia en reconocidos espacios de la escena porteña como Café La Humedad, Casablanca y Moliere-Teatro Concert, además de participar como jurado en programas de televisión como Bienvenidos a ganar (Canal 9).

En relación a la escena del tango, dijo que “sigue vigente aunque no tenga un canal de difusión como tenía en otros tiempos” pero que, de todos modos, “hay muchísima movida tanguera y gente joven cultivando esa música”.