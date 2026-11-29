La Huerta Escuela Comunitaria del Parque Saavedra invita a vecinos y vecinas a participar de una jornada abierta para conocer sus actividades, compartir saberes y disfrutar de una tarde al aire libre. El encuentro se realizará este domingo 29 de noviembre, desde las 14, en el sector de la huerta, ubicado en calle 14 entre 66 y 67, con ingreso por 68 y 14. La propuesta contará con distintas actividades vinculadas con la agroecología, la educación ambiental y el trabajo comunitario

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