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Pese al paro

Jornada de proyectos en la facultad de Ingeniería

Por Redacción

Se realizará hoy de 11 a 15, en la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata la 4ta jornada “Ingeniería abre sus puertas a la comunidad”. Aclararon desde la unidad académica que la actividad no se suspende, a pesar del paro de actividades que se dispuso para hoy por parte de los gremios docentes y nodocentes. ✅

“Hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la universidad pública y la defendemos mostrando el trabajo, el conocimiento y la producción que generamos día a día, para dar respuesta a necesidades de la comunidad”, indicaron desde la facultad de Ingeniería.

Se realizará en el Estacionamiento del Edificio Central, de 1 entre 47 y 48. Durante la jornada, los distintos departamentos de la unidad académica, junto a sus laboratorios, centros de investigación, docentes, Nodocentes y estudiantes, desplegarán los proyectos pensados para dar respuesta a necesidades sociales, industriales y ambientales.

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