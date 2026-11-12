Jornada de salud con controles médicos en el Club Villa Lenci

Este jueves 12 de noviembre, a partir de las 18, en el Club de Fomento Villa Lenci, ubicado en 21 y 78 se desarrollará una jornada de salud que combinará controles médicos, actividades deportivas y talleres de alimentación saludable.

Bajo el lema “Salud a la cancha”, la actividad ofrecerá controles clínicos y cardiológicos, vacunación, evaluación sociosanitaria, pruebas de agudeza visual y consejería nutricional.

La propuesta fue organizada por la Fundación Florencio Pérez y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP.

Por otra parte, el sábado 14 de noviembre tendrá lugar la caminata “Movete por la diabetes”, en el marco del Día Mundial de la Diabetes.

La actividad comenzará a las 9 en el Paseo del Bosque, frente a la Facultad de Ciencias Médicas, y contará con recorridos participativos de uno y tres kilómetros. Además se realizará un screening para evaluar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante el cuestionario FINDRISC y habrá talleres sobre alimentación saludable.