Jornada de salud para personal policial en La Plata

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP realizó una jornada de promoción y prevención de la salud destinada a personal policial de la Provincia de Buenos Aires. La actividad se llevó a cabo en el Cuerpo de Caballería, Cuartel Central, ubicado en avenida 60 y 115.

La jornada fue organizada junto con la Dirección Provincial de Promoción de la Salud del Personal Policial y alcanzó a alrededor de 50 efectivos, que pudieron acceder a distintos controles y estudios médicos a través de una posta sanitaria instalada en el lugar.

Entre las prácticas realizadas se incluyeron controles de peso, talla y signos vitales, medición de la presión arterial, evaluación de agudeza visual, vacunación y electrocardiogramas. Estos últimos estuvieron a cargo de estudiantes de la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas.

También participó un estudiante avanzado de la Práctica Final Obligatoria (PFO) de la Facultad, en el marco de las actividades de formación que se desarrollaron durante la jornada.

En los casos en que los controles indicaron la necesidad de realizar estudios complementarios, se emitieron las órdenes correspondientes para que los efectivos pudieran continuar la atención a través de la obra social provincial.

De la actividad participaron el decano de Ciencias Médicas, Gustavo Marín; el secretario de Extensión Universitaria, Pablo Vetere; el prosecretario de Extensión Universitaria, Guillermo Devida; y el director provincial de Promoción de la Salud del Personal Policial, Leandro Nicolás Mazza.

La jornada formó parte de las actividades de promoción y prevención de la salud desarrolladas por la Facultad junto con organismos provinciales.