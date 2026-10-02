Jornada de trámites para chilenos en La Plata

Con el objetivo de facilitar el acceso a trámites, la Municipalidad de La Plata, en conjunto con el Consulado General de Chile en Buenos Aires y la División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (DICOEX), llevará adelante este viernes 2 de octubre una jornada de “Consulado a Distancia”.

La comunidad chilena de La Plata creció en los últimos años y ya tiene más de 2 mil ciudadanos residiendo en el partido.

La actividad contará con la presencia de la cónsul general de Chile, consejera Jacqueline González Meyer.

El operativo se desarrollará de 9 a 15 en la Subsecretaría de Colectividades del Municipio, en calle 14 N° 1023 entre 53 y 54, donde se podrá tramitar cédula de identidad, pasaporte, cambio de domicilio electoral, actos notariales y certificados de supervivencia, además de recibir asesoría en trámites previsionales. Consultas en el sitio web oficial consulado.gob.cl y el mail buenosaires@consulado.gob.cl.