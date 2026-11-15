Jóvenes y redes: alarma por problemas de ansiedad y salud mental

Para muchos adolescentes y jóvenes de barrios populares, las redes sociales ocupan varias horas de la jornada, pero esa actividad convive con sensaciones de ansiedad, aburrimiento y dificultades para encontrar ayuda cuando atraviesan un momento complicado.

Un relevamiento del Instituto Periferias puso cifras preocupantes a esta realidad y planteó un desafío para la provincia de Buenos Aires: construir espacios cercanos de escucha que permitan detectar el malestar y acompañar a quienes lo necesitan.

En el informe “La vida detrás de las pantallas en los barrios populares”, la entidad reunió 1.746 encuestas realizadas a personas de entre 16 y 25 años en nueve jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires tuvo la mayor participación, con 676 respuestas, equivalentes al 38,7 por ciento del total.

El documento, correspondiente a octubre de 2026, presenta resultados generales y no discrimina los datos por territorio ni identifica los municipios relevados. Por eso, los porcentajes no pueden atribuirse exclusivamente a los jóvenes bonaerenses, aunque la importante participación provincial brinda un punto de partida para analizar sus experiencias.

¿CUÁNTO TIEMPO PASAN CONECTADOS LOS JÓVENES?

Uno de los principales aspectos que examina el estudio es la cantidad de horas que los participantes pasan en las plataformas digitales. El 74,7 por ciento utiliza redes sociales durante tres horas o más por día. Dentro de ese universo, el 41,3 por ciento permanece conectado entre tres y seis horas, mientras que el 33,4 por ciento supera las seis horas diarias.

La situación se complejiza aún más entre los menores de 18 años: el 46,6 por ciento de ellos pasa más de seis horas por día en redes sociales, siendo WhatsApp, Instagram y TikTok las plataformas más utilizadas.

El 78 por ciento de los encuestados usa WhatsApp diariamente, el 72,8 ingresa a Instagram y el 58 utiliza TikTok. En este último caso, el porcentaje asciende al 73,1 por ciento entre los adolescentes menores de edad.

Sin embargo, el relevamiento no se limita a medir el tiempo frente a las pantallas. También indaga en las emociones asociadas a esa experiencia digital. El 58 por ciento relaciona el uso de redes con el aburrimiento, mientras que el 43,1 menciona la ansiedad y el 11,1 el estrés.

Además, el 45,8 por ciento considera que los contenidos que consume afectan su estado de ánimo de manera moderada, bastante o mucho. En cuanto a los vínculos personales, el 26,1 por ciento reconoce una incidencia de esas mismas intensidades en sus relaciones con otras personas.

El informe no establece que las redes sociales sean la causa directa de esos estados emocionales, pero sí permite observar que la vida digital forma parte de un escenario más amplio, en el que se entrecruzan hábitos, vínculos y situaciones de malestar.

MÁS DE LA MITAD NO BUSCA AYUDA CUANDO SE SIENTE MAL

Uno de los datos más relevantes del estudio aparece al analizar qué hacen los jóvenes cuando atraviesan situaciones difíciles. El 53,7 por ciento afirma que no busca ayuda ante el malestar y el 78 ciento no realizó consultas de salud mental durante los últimos meses.

Entre quienes señalaron razones para no buscar atención, el 29,6 por ciento consideró que consultar no serviría para algo. Otro 18,8 por ciento manifestó que no sabía dónde acudir, mientras que el 15,5 por ciento mencionó vergüenza, dudas o miedo.

A estas barreras se suma un dato sobre las condiciones de acceso a la salud: el 45,4 por ciento de los participantes declaró no contar con cobertura médica. Esto no significa que estén excluidos del sistema público, pero sí plantea la importancia de garantizar información clara y dispositivos de atención accesibles.

APUESTAS ONLINE, OTRO PROBLEMA

El relevamiento también puso el foco en las apuestas online, una práctica que aparece entre las preocupaciones vinculadas con la vida digital de las juventudes.

El 30,2 por ciento de los encuestados participa en alguna modalidad de apuestas. De ese total de participantes, el 16,7 por ciento lo hace ocasionalmente, una o algunas veces al mes, mientras que el 6,4 por ciento apuesta todas las semanas.

Un dato especialmente significativo es que el 4,2 por ciento del total reconoció haber tenido problemas por apuestas online. Entre quienes manifestaron esas dificultades, el 58,1 por ciento no habló con nadie sobre lo que estaba atravesando.