A los 84 años de edad falleció Juan Di Rosa, cuya partida provocó un profundo dolor entre familiares y amigos.

Había nacido el 6 de octubre de 1941 en Agrigento, Sicilia, Italia, donde vivió hasta los 8 años. En plena posguerra, llegó en 1951 a la Argentina junto a sus padres, Francisco Di Rosa y Concepción Arrigo, y su hermana Natalia, en busca de un futuro mejor.

Al instalarse en el país, la familia se radicó en La Plata, en la casa de un tío que los recibió y los ayudó durante sus primeros tiempos. Con el paso de los años, lograron establecerse y construir su hogar en Los Hornos.

Cursó sus estudios primarios en la escuela ubicada en 27 entre 57 y 58, hoy convertida en una institución de educación especial. Más tarde, continuó su formación secundaria en el Industrial Albert Thomas.

Mientras estudiaba, trabajó como carpintero, un oficio que debió abandonar a causa de una alergia. Fue entonces cuando comenzó a acompañar a su papá, dedicado a la fotografía social, en bautismos, cumpleaños de 15, casamientos, comuniones y confirmaciones.

Cuando su padre comenzó a tener problemas de visión se hizo cargo del oficio en el Colegio Agustín Roselli, el Colegio Canossiano, las escuelas Nº 83 y Nº 21 y distintas iglesias. También cubría fiestas y celebraciones familiares. Más tarde, ambos abrieron un local de fotografía en Los Hornos, del cual, con los años, terminó quedado al frente.

Así, la fotografía se convirtió en el oficio que heredó de su familia y al que dedicó décadas de su vida, dejando su huella en la memoria de numerosas familias de Los Hornos.

A los 46 años, conoció a Ana König, quien con el tiempo se convirtió en su esposa. Juntos tuvieron dos hijos, Fabricio y Ana. Tiempo después, la familia se amplió con la llegada de su nieto, Giovanni, nombre que recibió en honor a su abuelo.

Tras retirarse de la actividad laboral, encontró en el Club de Jubilados Amor y Amistad, situado en 141 entre 66 y 67, un espacio para compartir y disfrutar. Allí solía jugar a las cartas, además de cantar, bailar y participar de fiestas. Era hincha de Independiente.

Quienes lo conocieron lo recuerdan por su buen humor, su alegría y por ser una persona familiera.