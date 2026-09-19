Hondo pesar causó en diversos círculos de la Ciudad el fallecimiento de Juan Honorio Tolosa Paz, a los 76 años. Figura conocida en La Plata, su extensa y particular trayectoria lo llevó por distintos ámbitos antes de dedicarse finalmente a la astrología.

Nacido en 1950, “Chanfle” Tolosa Paz pertenecía a una tradicional familia platense y durante su juventud estuvo vinculado al rugby, ya que integró el equipo de Los Tilos.

Como hijo de una docente y directora, pasó por las escuelas primarias Nº 71, 2 y 10. El secundario transcurrió entre el Colegio San José y “La Legión”. Luego, estudió veterinaria en la UNLP pero solo unos años y llegó a desempeñarse en esa Facultad. Sin embargo, su recorrido laboral tomaría caminos muy diferentes.

De su matrimonio con Laura Figliozzi nacieron Consuelo, Victoria (dirigente política y hoy diputada nacional), Justina y Juan Honorio. La familia ya había atravesado un durísimo golpe en 2018, cuando su hijo Juan Honorio murió a los 38 años al sufrir un accidente con su moto.

Tras el Golpe de Estado de 1976 la familia se trasladó a Posadas donde instaló una “verdulería boutique”, que planteó lo que para entonces era una forma diferente de presentar la fruta y verdura, recordaron en su familia.

Retornó a La Plata en 1978 y siguió su búsqueda comercial, ayudando a montar la primera posada junto a su cuñado Jorge Ponce. En otro regreso, en 1982, se dedicó a “darle música” a la legendaria disco “Starlight”, a través de las principales bandas musicales de La Plata que tocaron allí.

Ya en 1983 empezó a estudiar astrología con Eugenio Caruti en Casa Once en la capital federal. Luego, partió para España donde continuó ese recorrido y formó familia con Teresa Holgado, con quien tuvo 2 hijos, Francisco e Isabel.

Más tarde, volvería a La Plata, la ciudad a la que siempre amó, lo atraía y tenía a sus grandes amigos, con quienes disfrutaba, por ejemplo, alrededor de la mesa en el legendario “Costa”.

También amó a Los Tilos -donde jugó como segunda línea en las superiores- y a su Estudiantes de La Plata. Fue Pincha como sus antepasados tíos tatarabuelos, Horacio y Rufino Tolosa, mellizos delanteros y fundadores.