Jubilaciones y pensiones aumentarán un 1,66%

Anses informó que este jueves continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,11 por ciento, y aquellos de la Prestación por Desempleo.

En el caso de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, cobran titulares con documentos finalizados en 4 y 5. En el caso de las prestaciones por desempleo cobran titulares con documentos concluidos en 4 y 5.

A la vez, el organismo confirmó una actualización del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirá desde octubre. El incremento se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con la suba, el haber mínimo jubilatorio quedará en $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $199.335,05.

También aumentarán las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588. La AUH por hijo con discapacidad será de $509.863. En La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y la Asignación por Embarazo, y de $662.822 para la AUH por hijo con discapacidad.

Para los trabajadores registrados, la asignación familiar por hijo y prenatal será de $78.304 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. El monto será de $52.821 para quienes perciban hasta $1.777.957; de $31.949 para ingresos de hasta $2.052.708 y de $16.487 para los grupos que lleguen hasta $6.419.726. Además, la asignación por nacimiento quedó fijada en $91.273, la de adopción en $545.685 y la de matrimonio en $136.662.