El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. Los depósitos comenzarán el jueves 29 de octubre y se organizarán según la terminación del DNI.

Los beneficiarios cobrarán en dos jornadas, de acuerdo con el siguiente calendario:

Jueves 29 de octubre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Pensiones sociales no contributivas, para todos los números de DNI.

Viernes 30 de octubre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Desde el organismo previsional también recordaron que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de noviembre de 2026.