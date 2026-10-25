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La Región

Juegos Bonaerenses 2026: cómo quedó La Plata en el medallero final

El municipio de Quilmes quedó en la cima, con 40 preseas de oro

El medallero de los Juegos Bonaerenses 2026

Por Redacción

Después de cinco días de competencia en Mar del Plata en 117 disciplinas, 66 escenarios y más de 30 mil participantes, los 35° Juegos Bonaerenses 2026 tuvieron un vencedor. El Municipio de Quilmes -con una delegación de 511 integrantes- resultó ser el ganador, con 40 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce.

El podio del certamen provincial lo completaron Lomas de Zamora (con 37 medallas doradas, 14 de plata y 14 de bronce) y Avellaneda (35 de oro, 11 plateadas y 10 de bronce). En tanto que La plata quedó en el 8° lugar con 19 de oro, 23 de plata y 26 de bronce). Estos son todos los ganadores platenses: https://juegos.gba.gob.ar/resultados/medallero/128

El top 10 del medallero

Estos son los diez municipios que encabezaron el medallero:

1° Quilmes (40-11-9)

2° Lomas de Zamora (37-14-14)

3° Avellaneda (35-11-10)

4° Almirante Brown (31-16-6)

5° La Matanza (29-25-26)

6° General Pueyrredon (27-27-21)

7° Florencio Varela (24-17-7)

8° La Plata (19-23-26)

9° Merlo /17-8-13)

10° Moreno (16-10-12)

Las medallas doradas de Quilmes

Este es el medallero del ganador:

Leandro Rodríguez (solista vocal sub 15 libre); Perla Penayo (patín sub 13 femenino Libre Primera C), Morena Gómez y Sergio Sorbetto (danzas folclóricas PCD única, ambos sexos libre) y Patricia Castillo (tenis de mesa trasplantados 60+ libre); Emmanuel Pereira (taekwondo ITF sub 13 masculino libre hasta 55kg); Gabriel Reina (natación PCD 17+ masculino libre visuales 50m libres); Isaías Silva Lin (atletismo PCD campo sub 15 libre visual 13 salto en largo); Román Pais (natación PCD sub 16 libre auditivos 50m libres); Catalina Peralta Silveti (atletismo pista sub 14 escolar no federados 80m), y Kiara Feraudo (natación PCD sub 16 libre motores 25m pecho); Brisa Manrique (atletismo PCD campo 16+ libre parálisis cerebral salto en largo); Mariano Sosa (natación PCD sub 16 libre motores 25m espalda); Matías Kaschaischuk (pesca sub 18 libre); Renzo Morillo (atletismo PCD pista sub 15 libre en silla de ruedas 100m); Jonathan Recalde (atletismo PCD campo 16+ libre motor ambulante lanzamiento de la bala); Joaquín Duarte (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg). Samara Ríos (natación PCD sub 16 libre motores 50 libres); Raúl Glorioso (pesca 60+ ambos sexos libre); Jazmín Rojas (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg); Fútbol PCD PC 16+ femenino libre nivel único; Micaela Vignale (natación sub 16 no federados 100m mariposa); Susana Di Lella (tenis de mesa b femenino libre); Softbol sub 16 femenino escolar no federados; Softbol sub 16 masculino escolar no federados; Isabella Cabrera (bádminton sub 14 libre singles); Isabela Schamberger (natación sub 16 no federados 50m libres); Rocco Zacchigna (natación sub 18 no federados 100m pecho); Futsal sub 18 masculino escolar abierta; Mateo Córdoba (natación sub 18 no federados 100m libres); Dylan Opitz (natación sub 18 no federados 50m libres); Hockey sub 18 masculino libre; Mía Loffler y Olivia Vega (pádel sub 14 libre); Fútbol PCD intelectual 17+ masculino libre nivel C; Fútbol PCD Síndrome de Down 15+ ambos sexos libre nivel único; Fútbol PCD intelectual sub 16 masculino libre nivel C; Handball sub 16 masculino escolar abierta; Alfonso Sanfelice y Oscar Romañach (tenis 60+ masculino libre dobles); Handball Playa sub 16 femenino libre; Handball Playa sub 18 femenino libre, y Julián Latzke Blake e Isaac Zigler (tenis sub 14 promocional masculino dobles).

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