Juegos Bonaerenses 2026: cómo quedó La Plata en el medallero final

Después de cinco días de competencia en Mar del Plata en 117 disciplinas, 66 escenarios y más de 30 mil participantes, los 35° Juegos Bonaerenses 2026 tuvieron un vencedor. El Municipio de Quilmes -con una delegación de 511 integrantes- resultó ser el ganador, con 40 medallas de oro, 11 de plata y 9 de bronce.

El podio del certamen provincial lo completaron Lomas de Zamora (con 37 medallas doradas, 14 de plata y 14 de bronce) y Avellaneda (35 de oro, 11 plateadas y 10 de bronce). En tanto que La plata quedó en el 8° lugar con 19 de oro, 23 de plata y 26 de bronce). Estos son todos los ganadores platenses: https://juegos.gba.gob.ar/resultados/medallero/128

El top 10 del medallero

Estos son los diez municipios que encabezaron el medallero:

1° Quilmes (40-11-9)

2° Lomas de Zamora (37-14-14)

3° Avellaneda (35-11-10)

4° Almirante Brown (31-16-6)

5° La Matanza (29-25-26)

6° General Pueyrredon (27-27-21)

7° Florencio Varela (24-17-7)

8° La Plata (19-23-26)

9° Merlo /17-8-13)

10° Moreno (16-10-12)

Las medallas doradas de Quilmes

Este es el medallero del ganador:

Leandro Rodríguez (solista vocal sub 15 libre); Perla Penayo (patín sub 13 femenino Libre Primera C), Morena Gómez y Sergio Sorbetto (danzas folclóricas PCD única, ambos sexos libre) y Patricia Castillo (tenis de mesa trasplantados 60+ libre); Emmanuel Pereira (taekwondo ITF sub 13 masculino libre hasta 55kg); Gabriel Reina (natación PCD 17+ masculino libre visuales 50m libres); Isaías Silva Lin (atletismo PCD campo sub 15 libre visual 13 salto en largo); Román Pais (natación PCD sub 16 libre auditivos 50m libres); Catalina Peralta Silveti (atletismo pista sub 14 escolar no federados 80m), y Kiara Feraudo (natación PCD sub 16 libre motores 25m pecho); Brisa Manrique (atletismo PCD campo 16+ libre parálisis cerebral salto en largo); Mariano Sosa (natación PCD sub 16 libre motores 25m espalda); Matías Kaschaischuk (pesca sub 18 libre); Renzo Morillo (atletismo PCD pista sub 15 libre en silla de ruedas 100m); Jonathan Recalde (atletismo PCD campo 16+ libre motor ambulante lanzamiento de la bala); Joaquín Duarte (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg). Samara Ríos (natación PCD sub 16 libre motores 50 libres); Raúl Glorioso (pesca 60+ ambos sexos libre); Jazmín Rojas (taekwondo WTF sub 14 libre menos 60kg); Fútbol PCD PC 16+ femenino libre nivel único; Micaela Vignale (natación sub 16 no federados 100m mariposa); Susana Di Lella (tenis de mesa b femenino libre); Softbol sub 16 femenino escolar no federados; Softbol sub 16 masculino escolar no federados; Isabella Cabrera (bádminton sub 14 libre singles); Isabela Schamberger (natación sub 16 no federados 50m libres); Rocco Zacchigna (natación sub 18 no federados 100m pecho); Futsal sub 18 masculino escolar abierta; Mateo Córdoba (natación sub 18 no federados 100m libres); Dylan Opitz (natación sub 18 no federados 50m libres); Hockey sub 18 masculino libre; Mía Loffler y Olivia Vega (pádel sub 14 libre); Fútbol PCD intelectual 17+ masculino libre nivel C; Fútbol PCD Síndrome de Down 15+ ambos sexos libre nivel único; Fútbol PCD intelectual sub 16 masculino libre nivel C; Handball sub 16 masculino escolar abierta; Alfonso Sanfelice y Oscar Romañach (tenis 60+ masculino libre dobles); Handball Playa sub 16 femenino libre; Handball Playa sub 18 femenino libre, y Julián Latzke Blake e Isaac Zigler (tenis sub 14 promocional masculino dobles).