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Juegos Bonaerenses: la delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para participar de la final

La comitiva representará a la capital bonaerense en la etapa final de la 35° edición de la competencia, que se desarrollará del 19 al 24 de octubre en la ciudad balnearia. Los despidió el intendente Julio Alak

Por Redacción

La delegación platense que participará en la etapa final de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses partió este domingo desde Plaza Moreno rumbo a Mar del Plata para representar a la ciudad en la competencia provincial.

“Es un orgullo que tantos platenses representen a nuestra ciudad en esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses”, indicó Alak al acompañar la jornada, y agregó: “Esta competencia es una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y promover valores como el esfuerzo, el compañerismo y la inclusión a través del deporte y la cultura”.

El contingente está integrado por 800 jóvenes de entre 12 y 17 años de diversas disciplinas deportivas —incluidos 120 atletas con discapacidad—, 50 competidores del área cultural y 50 participantes de las categorías de adultos mayores.

Asimismo, acompañan a los participantes 155 profesores, técnicos y delegados de distintas instituciones escolares, junto con 75 agentes municipales dedicados a tareas de logística y organización.

La etapa final de los Juegos Bonaerenses comenzará este lunes y se extenderá hasta el sábado en la ciudad balnearia. En el marco de su 35º edición, la competencia alcanzó un nuevo récord histórico al superar los 504 mil inscriptos en los 135 municipios de la provincia, con más de 100 disciplinas culturales y deportivas.

Por tercer año consecutivo, La Plata se posiciona como el segundo municipio de la provincia de Buenos Aires con mayor cantidad de participantes clasificados para esta instancia final, consolidando una importante representación en las distintas disciplinas deportivas, culturales y de adultos mayores.

Estuvieron presentes durante la jornada el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland; y el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Carvalho; entre otras autoridades.

MÁS DE TRES DÉCADAS DE HISTORIA

Los Juegos Bonaerenses nacieron en 1992 bajo el nombre de Torneos Juveniles Bonaerenses con el propósito de acompañar y contener a jóvenes atletas en su desarrollo, inspirados en la experiencia de los Juegos Evita impulsados por Juan Domingo Perón en sus primeros gobiernos.


Con más de 30 ediciones, el evento deportivo y cultural se consolidó como uno de los más importantes de la Argentina y Sudamérica. En 1996 incorporó el Deporte Adaptado; en 2004, la categoría de Adultos Mayores; en 2022, la de Personas Trasplantadas; y en 2023, los Deportes Electrónicos, ampliando año tras año su alcance y su carácter inclusivo.

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