Jueves fresco y con cielo nublado en La Plata: cómo sigue el tiempo 

El tiempo en La Plata tendrá este jueves una jornada marcada por el frío durante la mañana y condiciones más agradables hacia la tarde, en un día con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima llegará a los 19 grados. De esta manera, se espera una amplitud térmica importante entre las primeras horas del día y la tarde, por lo que será conveniente salir abrigado durante la mañana.

Los vientos del sur, con intensidad moderada, acompañarán las condiciones meteorológicas y mantendrán un ambiente fresco en distintos momentos de la jornada.

Cómo sigue el tiempo en La Plata el viernes

Para el viernes, el pronóstico anticipa condiciones similares, con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 18 grados.

A diferencia del jueves, se prevén vientos leves del noreste, mientras que el ambiente continuará frío durante las primeras horas y fresco hacia la tarde.

Así, La Plata tendrá dos jornadas consecutivas con temperaturas moderadas, mañanas frías y tardes relativamente templadas, sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

El dato para tener en cuenta: tanto el jueves como el viernes las mínimas se ubicarán en los 8 grados, por lo que será importante contar con abrigo al salir temprano, especialmente durante las primeras horas de la mañana.