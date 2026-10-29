Jueves inestable en La Plata: anuncian chaparrones y lluvias aisladas 

El tiempo se presentará inestable este jueves en La Plata, con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones y algunas tormentas. De acuerdo con el pronóstico, se esperan mejoramientos temporarios, aunque las condiciones podrían cambiar a lo largo de la jornada.

La temperatura oscilará entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima, en un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones en distintos momentos.

Sin embargo, el mal tiempo no terminará con el cierre del jueves. Para el viernes se prevé otra jornada inestable en la ciudad, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 23.

En ese sentido, el pronóstico indica que podrían registrarse chaparrones y tormentas durante todo el día, por lo que se recomienda tener en cuenta las condiciones meteorológicas al momento de planificar actividades al aire libre.

Así, La Plata tendrá dos jornadas consecutivas con tiempo inestable, nubosidad y posibilidades de lluvias, en un panorama que obligará a seguir de cerca la evolución del pronóstico.