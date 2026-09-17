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La Región

Jueves soleado y con máxima de 21 grados en La Plata

Por Redacción

El tiempo se presentará frío durante las primeras horas de la jornada y templado por la tarde. Para el viernes se espera un leve ascenso de la temperatura mínima.

La ciudad de La Plata tendrá este jueves una jornada con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 21 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Durante las primeras horas de la mañana se espera un ambiente frío, aunque las condiciones irán mejorando con el correr del día. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 21°C, con un clima templado.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas leves del sector norte, sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

¿Cómo seguirá el tiempo el viernes?

Para el viernes se anticipa otra jornada con cielo algo nublado y temperaturas de entre 9 y 21 grados. El viento continuará soplando de manera leve desde el norte, con un escenario de frío a templado en la región.

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