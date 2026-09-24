Jueves templado y agradable en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata tendrá dos jornadas con condiciones agradables, cielo algo nublado y un progresivo ascenso de las temperaturas, según el pronóstico para este jueves y viernes.

Durante el jueves, se espera una jornada fría a templada, con cielo algo nublado a nublado y vientos leves del sector noroeste. La temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

El panorama se mantendrá estable durante el viernes, aunque con un nuevo incremento de las marcas térmicas. El cielo estará algo nublado a nublado y los vientos soplarán leves desde el oeste.

Para ese día se prevé una mínima de 11°C y una máxima de 24°C, por lo que el ambiente será más templado, especialmente durante la tarde.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado en La Plata por temperaturas en ascenso, nubosidad variable y sin cambios bruscos en las condiciones del tiempo.