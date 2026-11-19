El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aprovechó su participación en la gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez en la víspera del 144° aniversario de la ciudad en donde reivindicó la importancia de que la capital provincial recupere su protagonismo político, cultural y productivo.

En su discurso, Kicillof agradeció la invitación a Raúl Kraiselburd y Mariana Miret, y destacó el trabajo de la Fundación como un ejemplo de articulación entre el sector privado, las entidades de bien común y los gobiernos provincial y municipal.

Luego, puso el foco en una decisión que tomó al asumir su gestión: establecerse en La Plata. Sostuvo que vivir en la capital bonaerense y gobernar desde allí debe ser una obligación para quienes ocupen el Ejecutivo provincial.

"No puede ocurrir más que un gobernador o una gobernadora de la provincia de Buenos Aires no vivan en la capital de la provincia y no se ocupen de darle ese protagonismo que tiene que tener», afirmó.

El mandatario también planteó que la discusión sobre el carácter federal del país debe incluir el reconocimiento efectivo de La Plata como capital bonaerense. En ese marco, agradeció a Alak por el trabajo realizado para recuperar el brillo de la ciudad y destacó su conocimiento de la realidad local.

"Te quiero agradecer, no solo como gobernador de toda la provincia, sino como vecino de La Plata, por lo que hiciste con la capital de todos los bonaerenses", expresó.

El regalo para La Plata: un rosario bendecido por León XIV

El momento más particular del cierre llegó cuando Kicillof anunció que tenía un obsequio fuera del programa y del protocolo. Se trataba de un rosario bendecido por el papa León XIV, destinado a cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador recordó las recientes visitas del Pontífice a la Argentina, entre ellas su paso por Don Orione, en Almirante Brown, y su presencia en Luján, donde se congregaron millones de personas.

Según explicó, León XIV bendijo una serie de rosarios para que quedaran en cada municipio bonaerense. El primero fue entregado a La Plata, en su condición de capital provincial.

"Este que tengo acá es el rosario bendecido por el papa León para la ciudad de La Plata. Julio, recibímelo. Después se lo vamos a entregar al resto de los municipios. Empezamos por la capital", anunció, antes de entregárselo a Alak.

De esa manera, el gobernador cerró su discurso con un gesto simbólico en la gala solidaria, en una noche en la que combinó el reconocimiento a la Fundación Florencio Pérez, el respaldo a la gestión municipal y un repaso de las obras que se llevan adelante en la capital bonaerense.