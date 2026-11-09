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Tres listas en la provincia de buenos aires

Kinesiólogos eligen autoridades

Por Redacción

Más de ocho mil kinesiólogos matriculados en la provincia de Buenos Aires, están habilitados para elegir a las nuevas autoridades que conducirán el Colegio profesional por el período diciembre de 2026- diciembre de 2028. Con tres listas habilitadas, los kinesiólogos podrán votar en forma electrónica desde este lunes 9 de noviembre a las 12:00 h. hasta el 13 de noviembre a las 12:00 h.

De acuerdo con la disposición del actual Consejo Directivo, en la elección se renovarán los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, 1er. Vocal Titular, 2º Vocal Titular, 1er Vocal Suplente, cinco (5) miembros titulares del Tribunal de Disciplina y cuatro (4) miembros suplentes, así como los cargos de Delegado, Secretario y Revisor de Cuentas en cada una de las 10 Delegaciones Regionales del CoKiba.

En representación de la lista “Generación Kinésica” el canditato a presidente es Alejandro Greco. En el caso de la propuesta “Construyendo Futuro” se presenta Emiliano Castro como candidato a Presidente. Por la lista “KINES – Nueva Generación”, el candidato a presidente es Adriana Estelita Vasquez.

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