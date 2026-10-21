La Asociación Bancaria de La Plata se prepara para una elección interna que enfrentará a dos listas el próximo 25 de noviembre. Más de 1.200 afiliados de la capital bonaerense y distintas localidades de la región estarán habilitados para definir la conducción seccional del sindicato.

La disputa tendrá como protagonistas a Victoria Matheu, candidata del oficialismo que buscará dar continuidad a los manejos del actual secretario general Federico Bach, y Martín Igartúa, quien encabeza la Lista 13 Verde con una propuesta de renovación de la gestión gremial.

La elección se desarrollará en el marco del proceso de renovación de autoridades seccionales de la Asociación Bancaria, organización que a nivel nacional conduce Sergio Palazzo. La votación alcanzará a trabajadores de entidades públicas, privadas y cooperativas de La Plata, Berisso, Ensenada y otras localidades de la región, en una competencia que pondrá en discusión los modelos de representación, administración y participación sindical.

La conducción actual apuesta a la continuidad con Victoria Matheu

La Lista 1 Celeste y Blanca buscará conservar la conducción seccional con Victoria Matheu, actual secretaria de Prensa, como candidata a secretaria general. La acompañará Ona Parrilli, concejala de Fuerza Patria – La Cámpora, como postulante a secretaria general adjunta.

El actual titular del gremio, Federico Bach, no competirá por un nuevo mandato al frente de la seccional, aunque continuará participando del armado oficialista como primer candidato a congresal nacional. Desde el oficialismo expresaron: "Asumimos el compromiso de seguir defendiendo nuestros salarios, nuestras condiciones laborales y cada derecho conquistado en estos años".

Martín Igartúa encabeza una alternativa de renovación sindical

Frente a la propuesta oficialista, la Lista 13 Verde buscará acceder a la conducción de La Bancaria platense con una nómina encabezada por Martín Horacio Igartúa, trabajador del Banco Nación y actual secretario de Acción Gremial de la seccional. Lo acompañarán Marcela Escamochero, del Banco Hipotecario y actual secretaria de Previsión, como candidata a secretaria general adjunta, y María Milagros Bernini, del Banco Macro, como adjunta alterna.

La Lista Verde reúne a trabajadores de los bancos Nación, Provincia, Santander, Galicia, Macro, Hipotecario, Patagonia, BBVA, Credicoop y Supervielle, además de representantes de AMEPBA.

Entre sus principales objetivos figura avanzar hacia un esquema de mayor participación, transparencia y presencia territorial, con una administración que mantenga contacto permanente con los trabajadores y sus delegados en las distintas sucursales.