La Batiseñal que todos esperábamos: tras problemas de bati-salud, el Batman Solidario de La Plata está de bati-regreso

Después de permanecer tres semanas complicado de salud y tras recibir el alta médica, el Batman Solidario de La Plata volvió "a ponerse la máscara" para retomar una de las tareas que realiza cada semana: visitar a los niños y sus familias que atraviesan una internación en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

A través de sus redes sociales, el reconocido personaje solidario compartió un mensaje con sus seguidores y contó que pudo regresar a las visitas que lleva adelante desde hace años en el hospital platense frente al Parque Saavedra.

“Después de tres semanas largas para mí, y ya con el alta médica, volví a ponerme la máscara… y volví a estar donde más me gusta: junto a los nenes internados”, expresó Batman, quien durante sus recorridas lleva caramelos, juguetes, alegría y más para compartir con los chicos.

Su objetivo, explicó tras el alta del pasado lunes 28, seguirá siendo acompañarlos y generar un momento de alegría en medio de situaciones que muchas veces resultan difíciles para los niños y sus familias. “Sacar una sonrisa en un momento difícil, aunque sea por unos minutos, creo que es una de las misiones más lindas que podemos tener”, señaló.

El regreso también estuvo acompañado por un agradecimiento especial hacia quienes estuvieron pendientes de su estado de salud durante las semanas en las que permaneció internado. “Quiero agradecer especialmente a todos los que estuvieron pendientes de mí durante estas semanas: por cada llamado, cada mensaje y cada muestra de cariño. Gracias por estar siempre”, escribió.