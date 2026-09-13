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Nuevos reclamos por el servicio eléctrico en Villa del Plata y Punta Lara

La bronca por los cortes de luz, ahora en Ensenada

Por Redacción

Los cortes de luz volvieron a ser noticia. En esta ocasión afectó tanto a Villa del Plata y como a Punta Lara, donde vecinos denunciaron que pasaron más de una hora sin suministro en plena ola de frío y aseguran que las interrupciones ya forman parte de una rutina diaria pese a los elevados costos de las tarifas.

Los reclamos se suman a una semana marcada por apagones reiterados en distintos puntos de La Plata y la Región, con fallas que también afectaron el centro platense, Gonnet, City Bell, Ringuelet y Gorina.

“Pago 400 mil pesos por mes y estamos sin luz todos los días”, contó Julieta, vecina de Villa del Plata, mientras otra damnificada resumió el malestar: “Frío polar y tarifas precio dólar. Edelap no arregla nada, solo factura”. Según relataron, el servicio presentó cortes intermitentes durante la noche y volvió a fallar en distintos sectores del barrio.

Las quejas no son aisladas. En los últimos días, usuarios del casco urbano denunciaron apagones que obligaron a instalar un generador en 9 y 56, mientras comerciantes trabajaron a oscuras durante varias horas.

En paralelo, el malestar también creció por el valor de las facturas y la continuidad de las interrupciones, incluso después del incendio de la subestación de Tolosa ocurrido semanas atrás.

Una damnificada aseguró a EL DIA que el corte ocurrió en un área que va de la calle 40 hasta 60 y de 23 a 17. Además, en Punta Lara afectó un gran tramo desde la rotonda de ingreso. “Las tarifas son de 100 a 400 mil pesos algunos vecinos. Una estafa total. Todos los días se corta la luz. Sin contar los tres días seguidos sin luz. Recién volvió un segundo y la volvieron a cortar. Llevamos dos horas sin luz. Un sábado a la noche con un frío polar. No tienen vergüenza” declaró irritada por la situación.

Por la noche también se reportó un nuevo corte de luz en Tolosa, en un área que iba de 520 a 532 y 1 a 6. También en un corredor que se extendía hacia 121, por 527.

Esa localidad estuvo entre las más afectadas por el incendio en la subestación de 9 y 527, en lunes 17 de agosto y las operaciones posteriores con equipos móviles de generación y transformación de la electricidad.

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