Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

La buena primavera duró poco y asoman chaparrones este miércoles en La Plata

Tras dos jornadas de sol, comienza hoy una seguidilla de días inestables en la Ciudad ¿Qué dicen las previsiones para el fin de semana?

Por Redacción

El tiempo en La Plata y alrededores comenzará a desmejorar desde la tarde de este miércoles. Tras un comienzo de semana agradable, para la presente jornada se aguarda cielo parcialmente nublado por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde. La desmejora se acentuará por la noche ya que rigen probabilidades de chaparrones en el orden del 40 por ciento.

En cuanto a las marcas térmicas se esperan 12 grados de mínima y 18 de máxima, acompañadas de vientos de hasta 31 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves comenzará con cielo mayormente nublado y vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Además se esperan tormentas aisladas hacia la tarde con chances de 40 por ciento y tormentas fuertes por la noche con probabilidades que llegan a 70 por ciento. Las temperaturas se ubicarán en 13 grados la mínima y 19 la máxima.

La inestabilidad proseguirá el viernes con probables lloviznas y chaparrones a lo largo de la jornada, vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperaturas de entre 15 y 20 grados, informó el SMN.

Las previsiones oficiales arrojan que durante el fin de semana continuarían las lluvias tenues, más precisamente hasta la mañana del domingo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?