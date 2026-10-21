La buena primavera duró poco y asoman chaparrones este miércoles en La Plata

El tiempo en La Plata y alrededores comenzará a desmejorar desde la tarde de este miércoles. Tras un comienzo de semana agradable, para la presente jornada se aguarda cielo parcialmente nublado por la mañana y cielo mayormente nublado hacia la tarde. La desmejora se acentuará por la noche ya que rigen probabilidades de chaparrones en el orden del 40 por ciento.

En cuanto a las marcas térmicas se esperan 12 grados de mínima y 18 de máxima, acompañadas de vientos de hasta 31 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves comenzará con cielo mayormente nublado y vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Además se esperan tormentas aisladas hacia la tarde con chances de 40 por ciento y tormentas fuertes por la noche con probabilidades que llegan a 70 por ciento. Las temperaturas se ubicarán en 13 grados la mínima y 19 la máxima.

La inestabilidad proseguirá el viernes con probables lloviznas y chaparrones a lo largo de la jornada, vientos de hasta 22 kilómetros por hora y temperaturas de entre 15 y 20 grados, informó el SMN.

Las previsiones oficiales arrojan que durante el fin de semana continuarían las lluvias tenues, más precisamente hasta la mañana del domingo.