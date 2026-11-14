La calle Nueva York busca recuperar parte de su esplendor

Después de dos décadas sin intervenciones, la emblemática calle Nueva York de Berisso será puesta en valor. La arteria, declarada Lugar Histórico Nacional en 2005, que supo ser paso obligado de unos 18.000 trabajadores hacia los frigoríficos Swift y Armour tendrá obras para recuperar su patrimonio y mejorar el espacio público.

La iniciativa impulsada por el municipio local busca preservar la memoria obrera, inmigrante y productiva de la ciudad. Se suma a otros proyectos destinados a impulsar la actividad económica y recuperar su perfil industrial que la caracterizó durante la primera mitad del siglo XX. Entre esos, la reactivación del Puerto y la instalación de un nuevo frigorífico en parte del predio del ex Swift, que proyecta generar 300 puestos de trabajo.

Los trabajos avanzan desde avenida Montevideo hasta calle Alsina e incluirán la renovación de veredas con mosaicos calcáreos, el reacondicionamiento del adoquinado y la pintura de fachadas. También se colocarán lapachos rosados, bancos, cestos, bolardos y nuevos nomencladores.

Además, se renovará la iluminación. La obra demandará una inversión del orden de los 4 mil 100 millones de pesos y tendrá un plazo estimado de ejecución de un año.