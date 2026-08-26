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Asamblea

La cámara local del Repuesto Automotor renovó su directiva

Por Redacción

La Cámara del Repuesto Automotor y Afines de La Plata (CRAYA) renovó sus autoridades este lunes, en el marco de la Asamblea General Ordinaria desarrollada en su sede social de avenida 51 N° 1.290. La nueva Comisión Directiva de la entidad quedó encabezada por Roberto Vechiatti como presidente, quien estará acompañado en la gestión por Enrique Desimone, Franco Testa, Juan Timossi, Daniel Bozarelli, Matías Vechiatti, Enrique Medina, Walter Franceschini, Juan Carlos Tornari, Daniel Rieiro, Diego Rosetti, Ricardo Grosbard, Elena Monticelli, Carlos Cingolani y Fernando Azzurro.

En la reunión se trataron la lectura de la memoria y balance, y proyectos orientados a fortalecer el desarrollo del sector. La Cámara participa en el entramado comercial local, siendo además una de las entidades fundadoras de la Federación Empresaria La Plata (FELP), cuyo presidente, Marcelo Babenco, acompañó la asamblea.

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