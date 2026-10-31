Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Sábado y domingo

La Caravana Gastronómica, en el Parque Alberti

Las actividades se desarrollarán de 11 a 20 en el parque alberti/el dia

Por Redacción

La segunda parada de la Caravana CUGA (Circuito Urbano Gastronómico) se desarrolla este fin de semana en el Parque Alberti (25 y 38), de 11 a 20, con entrada libre y gratuita.

Tras el éxito de la primera edición, el ciclo itinerante de eventos que recorre las plazas de la Ciudad, desembarca una nueva parada de CUGA en coproducción con el EL DIA, la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

La propuesta, abierta para toda la familia, contará con 17 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, delicias italianas, opciones veganas, tequeños, crepes, licuados y helados, además de un completo patio cervecero.

En esta oportunidad, el espacio sumará paseo de artesanos, parques infantiles, metegol libre, un stand del Diario con actividades para niños y la Biblioteca Belgrano con espacio de lectura infantil, se informó desde la organización.

Como novedades de esta edición, habrá kermés, toro mecánico, inflable con reloj y sorteos especiales por el Día de la Madre.

La primera edición se realizó en septiembre en la plaza Azcuénaga (19 y 44) el 19 y 20 de septiembre. La iniciativa que tuvo gran éxito de asistencia, también estuvo favorecida por el buen tiempo, lo que llevó a participar a numerosas familias y grupos de amigos que disfrutaron de un espacio al aire libre con diversas propuestas.

El público recorrió los puestos de comida, la feria y las actividades recreativas.

Ambas jornadas consolidaron el proyecto cultural y gastronómico como una alternativa destacada en un espacio público y abierto de la Ciudad.

El cronograma itinerante mantendrá su periodicidad, realizándose un fin de semana de cada mes en diversos paseos públicos de la Ciduad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?