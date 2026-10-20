La carga de autos eléctricos, un desafío para los edificios platenses

La irrupción de vehículos híbridos y eléctricos plantea un nuevo reto técnico y de convivencia en las cocheras de edificios residenciales.

Desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, detallaron las adecuaciones eléctricas necesarias, las advertencias de bomberos sobre las baterías de litio y las etapas obligatorias para aprobar estas instalaciones.

El avance de la movilidad sustentable y la progresiva llegada de autos eléctricos e híbridos a las propiedades horizontales y barrios cerrados exige una transformación en la gestión de los edificios. Sin embargo, la infraestructura tradicional de las cocheras residenciales -especialmente las subterráneas- no fue diseñada originalmente para albergar sistemas de carga eléctrica pesada.

El principal factor de preocupación gira en torno a las baterías de litio y las condiciones de seguridad.

En el marco de capacitaciones que realizaron integrantes de la Cámara de Administradores de Consorcios con personal de Bomberos, se advirtió sobre la alta complejidad que representa un cortocircuito en este tipo de vehículos dentro de un subsuelo.

A diferencia de los incendios convencionales, las baterías de litio generan su propio oxígeno al entrar en combustión, lo que imposibilita su extinción con matafuegos comunes.

Los especialistas señalan que los bomberos requieren volúmenes extraordinarios de agua para sofocar las llamas y recomiendan retirar de inmediato el vehículo hacia un espacio abierto o descampado, ya que la batería corre el riesgo de reavivar el foco ígneo hasta 72 horas después del siniestro.

Adecuaciones técnicas

Frente a la creencia habitual de que cargar un vehículo eléctrico equivale a conectar un electrodoméstico común a la pared, las normativas vigentes exigen instalaciones dedicadas y de alta complejidad.

Para que el consumo eléctrico no impacte sobre los gastos comunes de la comunidad, la línea de carga debe derivarse directamente desde el medidor individual del propietario hasta su cochera.

Según se informó, la obra requiere diversos pasos:

Adecuación de cableado y amperaje: La instalación debe responder exactamente al consumo del equipo de carga y al amperaje de la batería.

Puesta a tierra adecuada: Es indispensable contar con un sistema de puesta a tierra dimensionado para neutralizar sobrecargas o cortocircuitos en la línea.

Corte automático e inspección: Aunque los cargadores modernos interrumpe el paso de energía al alcanzar el 100% de la carga, esto no excluye el riesgo de fallas internas en las celdas de litio, por lo que la precisión técnica de la obra resulta crítica.

Las etapas obligatorias para concretar la modificación

Para llevar a cabo de forma legal y segura la instalación de un punto de carga en un consorcio, se deben cumplir tres etapas fundamentales:

Aprobación en Asamblea de Consorcio: Dado que las cocheras no cuentan de origen con cableado para este fin y se deben intervenir sectores o bandejas comunes, el proyecto debe ser sometido previamente a la decisión y aprobación de la asamblea de copropietarios.

Contratación de un profesional matriculado: La obra debe ser realizada de manera obligatoria por un electricista matriculado en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, garantizando el aval profesional de la ejecución.

Conformidad con la distribuidora de energía: La instalación debe respetar las reglamentaciones del colegio profesional y las exigencias técnicas de la empresa prestadora del servicio eléctrico.

Prevención y capacitación

En un contexto donde la administración de consorcios implica principalmente el manejo eficiente y seguro de los recursos, entidades como la Cámara de Administradores de La Plata buscan promover jornadas de formación continua junto a Bomberos.

El objetivo central es brindar protocolos de actuación a los administradores para asesorar correctamente a los consorcistas, prevenir siniestros graves en cocheras subterráneas y garantizar que cada modificación cumpla de punta a punta con la normativa vigente.